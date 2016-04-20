Üniversitemiz Bakü’de tanıtıldı

" Üniversitemiz Bakü’de tanıtıldı " Bayburt Üniversitesi, ortak tarihimizin ve kültürümüzün olduğu ülkelere ve dünyaya, üniversitemizin adını, bilimsel başarılarını, eğitim fırsatlarını ve Bayburt’umuzu tanıtmaya devam ediyor.

Üniversitemiz Bakü’de tanıtıldı
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Bayburt Üniversitesi Kafkasya Üniversiteler Birliğinin (KÜNİB) yükseköğrenim öğrenci dolaşımını hızlandırmak için organize ettiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 16-17 Nisan 2016 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenen “KÜNİB Üniversiteler Birliği Eğitim Fuarı’nda tanıtıldı.
Bayburt Üniversitesi, fuarda lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.
Bayburt’un medeniyetler şehri Bayburt Üniversitesinin ise “güvenli şehrin huzurlu üniversitesi” anlayışı üzerine bina edilen tanıtım etkinliğinde Bayburt Üniversitesinin akademik olanakları, teknolojik altyapısı ve çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler verilerek tanıtıcı materyaller dağıtıldı.
Bayburt Üniversitesi fuarda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslan Gülcü, tarafından temsil edildi.
Gülcü, tarihî dokusu, artan sosyal ve kültürel olanakları ile Bayburt’un üniversite öğrencileri için bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.


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