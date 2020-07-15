ÜNİVERSİTEDEN MİLLİ İRADE SERGİSİ

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen “Milli İrade Sergisi’ne katıldı.

Baberti Külliyesi Kültür Merkezi’ndeki sergi, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletçe verilen mücadeleyi akademisyenlerin özgün bakış açılarıyla yorumluyor. Toplam 45 eserin yer aldığı sergide ayrıca geçtiğimiz yıl görevi başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı ile AA Muhabirlerinin darbe girişimi esnasında çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Sergiyi dolaşan Vali Epcim, eser sahiplerinden bilgi aldı. Vali Epcim, Bayburt Üniversitesi’nin düzenlediği etkinliklerle 15 Temmuz darbe girişiminin hafızalarda canlı tutulmasına katkı sağladığını söyledi.

Etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Epcim, “Başta Rektörümüz olmak üzere üniversitemizin yetkililerine ve hocalarına teşekkür ediyoruz. Burada 15 Temmuz’u anlatan bir sergi var. Bunun da ayrı bir anlamı ve bugüne özel bir anısı olduğunu görmüş olacağız. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Serginin video art, tipografi ve grafik tasarım alanlarında akademisyenlerin özgün bakış açılarıyla yorumladığı eserlerden oluştuğunu bildiren Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İmran Uzun, “Üç farklı disiplinde çalışmalarımız var. Bunun yanı sıra geçen yıldan Bayburt’umuzun geçmişteki Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı ile AA Muhabirlerinin Türkiye genelindeki fotoğraflarından derlemeler var. Diğer hocalarımızın her birinin ikişer eserini koyduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Milli İrade Sergisi’ne Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.