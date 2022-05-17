Üniversite Şenliklerinin 8.gününde Kekilli Coşkusu

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri ilk haftasını renkli görüntülerle tamamladıktan sonra enerjik biçimde ikinci haftasına başladı. İkinci haftanın ilk günü yarışma, spor müsabakaları ve konser etkinlikleriyle devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencileri Model Uçak derslerinde haftalarca emek vererek yaptıkları Ata model uçaklarını 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında yarıştırarak en uzak mesafeye uçurmaya çalıştılar. Kırk öğrencinin katılımı ile yapılan yarışmada, yaptığı model uçağını en uzak mesafeye uçurmaya başaran ve birinci olan Hilal Evren’e madalyası Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından takdim edildi. İkinci olan Aynur Köklü’ye madalyasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül takdim ederken üçüncü olan Mahmut Köse’ye ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan takdim etti. Program sonunda yaptığı konuşmasında bu tür etkinliklerin devamının gelmesi temennisinde bulunan Rektör Türkmen, yarışmaya katılan ve bu yıl mezun olacak öğrencilere başarılar diledi. Yarışmayı organize eden ve uçakların yapımında emeği geçen Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Cihan Gökçe’ye de plaket takdim ederek teşekkür etti.

Kültür Merkezi Bowling Salonunda düzenlenen Bowling turnuvasına erkeklerde on beş, kadınlarda on kişi olmak üzere toplamda yirmi beş kişi katıldı. Takımlar şeklinde yapılan turnuvada beşer kişilik takımlar olmak üzere erkeklerde üç takım, kadınlarda iki takım yarıştı. Turnuvanın erkekler ayağında birinci Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci takımı, ikinci İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademi takımı, üçüncü ise Mühendislik Fakültesi akademi takımı oldu. Kadınlar ayağında ise birinciliği Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci takımı kazanırken ikinciliği ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrenci takımı elde etti.

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eleneksel Türk Okçuluk Müsabakasında ise kadınlarda sekiz, erkeklerde ise yirmi iki kişi olmak üzere toplamda otuz kişi yarıştı. Kadınlar kategorisi müsabakalarında Spor Bilimleri Fakültesinden Fidan Emir birinci, Saadet Altundal ikinci ve Esin Adıbeş ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Bayburt Endüstri Meslek Lisesinden Abdürrahim Uçar turnuvada birinci olurken Sanat ve Tasarım Fakültesinden Fatih Anıl ikincilik, Spor Bilimleri Fakültesinden İsa Koç ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Şenlikler kapsamında bir de kitap sergisi düzenlendi. Bayburt Üniversitesi Kütüphanesinde yapılan Bayburt Kitapları Sergisi’nin açılışı ise Rektör Prof. Mutlu Türkmen’in katılımı ile gerçekleşti.

Bayburt’un ilk sahafı olan Elisa Kitap ve Sahaf tarafından açılan sergide sahaf sahibi Ruhlar Çetin, Rektör Türkmen’in verdiği desteklerinden ve sergi açılışına katılımından duyduğu memnuniyetini dile getirerek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Mas Güreşi Müsabakalarına da kadınlarda sekiz, erkeklerde on dört kişi olmak üzere toplam yirmi iki katılımcı iştirak etti. Yapılan maçların sonunda kadınlar kategorisinde birincilik ipini Spor Bilimleri Fakültesinden Fidan Emir göğüsledi. Yine Spor Bilimleri Fakültesinden Nilgün Narin’in ikinci olduğu müsabakalarda Hazal Arslan ise üçüncülük elde etti. Erkekler kategorisinde ise

Spor Bilimleri Fakültesinden Mahsun Ceylan birinci, Doğuhan Lüleci ikinci ve Abdülkadir Kılıç da üçüncü olmayı başardı.

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen 5. Uluslararası Öğrenci Şenliği, geniş katılımla Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde yer alan Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro salonunda yapıldı. 5. Uluslararası Öğrenci Şenliğine, Rektör Türkmen’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Rüştü Yıldırım, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Arif Erkul, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Türkmenistan, Doğu Türkistan, Moritanya, Mısır, Filistin, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan gelerek Bayburt Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrenciler festival kapsamında şiir, dans, şarkı ve ülke tanıtım videolarından oluşan programı izleyicilere sundular. Program, Rektör Türkmen’in öğrencilere ve emeği geçenlere katılım belgesi takdim etmesi, toplu fotoğraf çekimi ve öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel ürünler standının ziyaretinin ardından sona erdi.

Günün son etkinlikleri ise Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda düzenlenen ve Atatürk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tasavvuf Korusu ile sanatçı Murat Kekilli konserleri oldu. Bayburt Üniversitesi tarafından 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında organize edilen konserlerin ilkinde Atatürk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tasavvuf Korusu tarafından seslendirilen tasavvuf ezgileri dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Ardından sahne alan ünlü sanatçı Murat Kekilli ise kendine özgü yorumuyla, gelen misafirlere harika bir müzik resitali sundu. Güçlü sesinin yanında mütevazı kişiliğiyle de takdir toplayan Kekilli konserde ayrıca, Bayburt’un ve Bayburt Üniversitesi'nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu güzel etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Konserde, Kekilli’nin seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden misafirler de eğlenceli bir gece geçirdiler.