Üniversite'de " 4. Sanayi Devrimi ve Teknoloji Odaklı Büyüme” Konferansı

Bayburt Üniversitesi tarafından 1 Nisan 2017’de, Baberti Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda “4. Sanayi Devrimi ve Teknoloji Odaklı Büyüme” isimli bir konferans düzenlendi. Konferansta Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü birer sunum gerçekleştirdiler.

Konferansa Bakanların yanı sıra Bayburt Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Sayın Mete Memiş, , Garnizon Komutanı Sayın Tank Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kurum amirleri, kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk sunumu Maliye Bakanı Naci Ağbal gerçekleştirdi, Ağbal konuşmasına, bu konferansın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Türkiye’yi 21.yüzyılda daha ileriye taşımak için bilimde, sanayide ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmak zorunda olduklarını hatırlattı. Bu konuda üniversitelerin öneminde değinen Ağbal, bu yüzden Bayburt Üniversitesi ile ilgilenmesinin kendisinin bir numaralı görevi olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün konuşmasına geçildi. Özlü konuşmasına Türkiye’nin ilk iki sanayi devrimini 100 yıl üçüncü sanayi devrimini ise 30 yıl geriden takip ettiğini, bu yüzden yeni devrimi yakalaması gerektiğini söyleyerek başladı.

Bilgiye sahip olanın güce sahip olacağını söyleyen Özlü, üniversitelerin bu bakımdan önemli olduğunu belirtti. Üniversitelerin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Özlü, güçlü Türkiye’ye giden yolun üniversitelerden geçtiğini söyledi.

4. sanayi devrimi hakkında bilgiler veren Özlü, bu devirdeki teknolojileri 4 gruba ayırdı. İlk grubun bilgi işleme teknolojilerini güçlendiren sensor teknolojileri gibi teknolojiler olduğunu, ikinci grubun bilgi toplama ve analiz etmeyi sağlayan derin makine teknolojileri, yapay zeka gibi teknolojiler olduğunu, üçüncü grubun insan ile makine arasındaki etkileşimi kolaylaştırıp daha etkin hale getiren artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler olduğunu, dördüncü grubun ise dijitalden fiziksele çeviren üç boyutlu yazıcılar gibi teknolojiler olduğunu söyledi.

Sanayi 4.0’ın gerçekleşmesi için nitelikli iş gücüne ihtiyaçları olduğuna değinen Özlü, üniversitelerin bu konuda önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin teknolojiye ayak uyduran, yenilikçi bir genç nüfusa sahip olduğunu belirterek konuşmasını noktaladı.