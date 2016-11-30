ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN TÜRKMENLERE YARDIM KAMPANYASI

Ülkü Ocakları Türkiye Genelinde Türkmenlere yardım kampanyası başlattı.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN TÜRKMENLERE YARDIM KAMPANYASI
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Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç konuyla alakalı şu açıklamalarda bulundu:

Türk Milleti kutlu ve köklü mazisiyle, ses bayrağı Türkçesiyle, yüksek kültür ve yüce ülküleriyle Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar büyük bir coğrafyayı vatanlaştıran nitekim millet olma şuuruna çoğu topluluktan önce ulaşan kudretli bir millettir. Türk Milliyetçileri ise bu büyük milletin mensubu olmanın bilinciyle gece gündüz demeden, dur durak bilmeden milletinin ülküleri için ömürlerini vakfeden kişilerdir.

Bugün Halep kuşatma altında, Kerkük yalnız, Musul boynu büküktür. Kış mevsiminin de başlaması ile beraber gerek Türkiye’ye göç etmiş gerekse sınır bölgelerimizde hayatlarını idame ettirmeye çalışan soydaşlarımız için şartlar ağırlaşmaktadır..

Ülkü Ocakları olarak soydaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, dertlerini paylaşmak ve yanlarında olduğumuz bir kez daha göstermek adına yurt genelinde ayni yardım kampanyasına başlatmış bulunuyoruz. Kampanyamız kapsamında bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan liste dışında hiçbir yardım malzemesi kabul edilmeyecek olup yardımlarını soydaşlarımıza ulaştırmak isteyen gönüldaşlarımız ocak binasına ve ilgililere ulaşarak katkıda bulunabileceklerdir. Toplanan yardımlar Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından ihtiyaç ve aciliyet durumlarına göre soydaşlarımıza ulaştırılacaktır.
 

Yardım Kampanyası Çerçevesinde Toplanacak Olan Ayni Yardımlar:

  • Battaniye
  • Sünger yatak
  • Kışlık ayakkabı
  • Bebek bezi
  • Bebek maması
  • Hasta bezi
  • Kuru bakliyat
  • Konserve yiyecekler
  • Un/ Yağ
  • Su
  • Salça
  • İrtibat:05312627769-05427124207-Bayburt Ülkü Ocakları Binası
Etiketler; #Bayburt Ülkü Ocakları
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