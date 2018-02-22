Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu unutmadı

Bayburt Ülkü Ocakları Başkanlığı, 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde bölücü hainler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu, şehadetinin 3. yıldönümünde gerçekleştirmiş olduğu bir dizi etkinlikle andı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına ilk etkinlik; Türk Dünyası Parkı ve Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsünde, Çakıroğlu'nun yaşamından kareler içeren fotoğraf sergisinin açılmasıyla gerçekleştirildi. Fırat Çakıroğlu için ikinci program, Yakutiye Cami'de gerçekleştirildi. Aynı zamanda Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olması münasebetiyle, Fırat Çakıroğlu ve tüm Şehitler için Mevlid-i Şerif okutularak, millet ve devlet için dualar edildi.