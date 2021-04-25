Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ,KOP tüneli’nde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu: 2023’e kadar 650 kilometre tünelimiz olacak

1.8 MİLYARLIK TÜNEL

Kop Tüneli’ndeki incelemelerin ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, “Kop Tüneli’nin proje maliyeti 1 milyar 850 milyon liradır. Tünel inşaatında bugüne kadar, 6 bin 986 metre kazı destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı yaptı. Toplam 6,5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli’nin yapılmasıyla, güzergah 6,5 kilometre kısalacak. Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak Sınır Kapısı’na kadar kesintisiz ulaşımla, liman ticareti de güçlenecek. Bölgedeki ulaşım sorunu çözüm bulacak” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “Bugüne kadar Bayburt’un ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 592 milyon harcama yaptık. 2003 yılına kadar Bayburt’ta sadece 2 kilometrelik bölünmüş yol bulunurken bugün il genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 105 kilometreye çıkardık. Son 9 yılda Bayburt’ta 114 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi uzunluğu 8 bin 250 metre olan bir adet çift tüp toplamı 300 metre uzunluğunda olan 8 adet köprüyü tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açtık” dedi.





