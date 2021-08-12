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UFKA YOLCULUK BİLGİ YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Server Yaşam Vakfı tarafından ülke genelinde organize edilen “Ufka Yolculuk” bilgi ve kültür yarışmasının dokuzuncusu sona erdi. Bayburt Çevre Eğitim Derneği’nin katkılarıyla organize edilen bilgi ve kültür yarışmasının Bayburt ayağında ilkokul, ortaokul ve liseler arası olmak üzere toplam üç dalda dokuz öğrenciye ödül verildi.

UFKA YOLCULUK BİLGİ YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ
12 Ağustos 2021 Perşembe 14:09
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BAYBURTGÜNDEM- “Sağlık Yaşam” temasıyla düzenlenen yarışmanın dokuzuncusunda öğrencilere toplam 4 bin 500 liralık ödül dağıtıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Cüneyt Epcim tarafından takdim edildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende öğrencilerle sohbet eden Vali Epcim, dereceye girenleri tebrik etti.

Vali Epcim, bir süre bilgi alışverişinde bulunduğu öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Ufka Yolculuk bilgi ve kültür yarışmasının teknoloji ve insan yaşamının iç içe geçtiği günümüzde dezenformasyona karşı önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Vali Epcim, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören yarışmada derece elde eden öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Törene Bayburt Çevre Eğitim Derneği Başkanı Hacı Ali Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, Server Yaşam Vakfı tarafından 2013 yılından bugüne düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Her yıl belirlenen tema doğrultusunda yapılan yarışmalar ile doğru bilgiyi insanlığa ulaştıran özgün metotlar geliştirilmesi hedefleniyor.

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