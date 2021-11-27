UBSD Derneği Kurban Yazoğlu Vefa etkinlikleri İstanbul da düzenleniyor.

Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği bu yılki ödül törenini İstanbul’da düzenleyecek.

BAYBURTGÜNDEM-

Kurban Yazoğlu Vefa ödülleri programı,5-6 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan etkinlikte ödül alacak isimler belli oldu.

10 dalda verilecek ödüller ve kültür elçileri beratı alan isimler şöyle oluştu.

Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği Başkanı Ülkü Koçan Ödül törenlerinin İstanbul Bahçelievler Necip Fazıl Kültür merkezinde yapılacağını belirtti.Necip Fazıl Kültür Merkezinde 5 Şubat Cumartesi günü 21 Sanatçıdan oluşan Uluslar arası karma sergi ve Üç yazarın yer alacağı imza günü etkinlikleriyle başlayan program 6 Şubat günü ödül töreni ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

1-Yaşam boyu onur ödülleri

Genel kurmay başkanı Orgeneral Yaşar Güler

Devlet adamı Eski içişleri bakanı Dr. Ülkü Gökalp Güney

İş insanı Şeref Yazoğlu

2-Kurumsal marka onur ödülleri

Bayburt Üniversitesi Prf.Dr. Mutlu Türkmen

Bayburt Vakfı Av.İsrafil Kahraman

Vakıf başkanı İlksan Genel başkanlığı Tuncer Yılmaz

Genel başkan Key koleji İsmet Kaldırım

3-Kurucu, Eğitimci Basın Medya onur ödülleri

CNN Türk Hande Fırat

İngiltere Turkish Press gazetesi imtiyaz sahibi İsmail Karakaş

Bayburt Gündem Gazetesi Mehmet Demirer

TRT Hande Zeynep Şengül

Yıldız Fm Faruk Atamer

4-Yaşayan İnsan Hazinesi onur ödülü

Bestekâr yorumcu Büyük üstad Hüsamettin Elçi

Ustaya saygı özel onur ödülü Merhum bestekâr yorumcu Mustafa Ahıskalıoğlu

5-Kurumsal pozitif marka onur ödülü

Sarıhan işletmeler zinciri Sibel -Kaya Sarıhan

6-Pozitif girişimcilik onur ödülü

NZN çağrı merkezi Nazan Meyram Koçak Küçükosman

7-Spor onur ödülü

Milli takımlar boks antrenörü Seyfullah Dumlupınar

8-Pozitif ayrımcılık onur ödülü

Esra Okumuş

9-Ortak değer onur ödülü

Rahman Can

9-Siyaset onur ödülü

Erkan Demir Genel başkan

10-Yerel yönetim onur ödülü

Arslan Gürer Demirözü Belediye Başkanı

11-Bayburt Kültür elçileri beratı verilecek isimler.

İş insanı Seref Yazoglu

Araştırmacı -Yazar Atilla Güler

İstanbul Bayburt Kültür yardım derneği genel başkanı Sayın Hicabi Durmuş

Marmara Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül

Bayburtlular Federasyon Başkanı Hasan Saka

Bestekar -Yorumcu Hüsamettin Elçi

Fotoğrafçı- yazar Feridun Hacıhasanzade

İş insanı Sayın Rahman Can

Şair Uğur Kocabey

Aşık Süphani