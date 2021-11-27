UBSD Derneği Kurban Yazoğlu Vefa etkinlikleri İstanbul da düzenleniyor.

Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği bu yılki ödül törenini İstanbul’da düzenleyecek.
BAYBURTGÜNDEM-
Kurban Yazoğlu Vefa ödülleri programı,5-6 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan etkinlikte ödül alacak isimler belli oldu.
10 dalda verilecek ödüller ve kültür elçileri beratı alan isimler şöyle oluştu.
Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği Başkanı Ülkü Koçan Ödül törenlerinin İstanbul Bahçelievler Necip Fazıl Kültür merkezinde yapılacağını belirtti.Necip Fazıl Kültür Merkezinde 5 Şubat Cumartesi günü 21 Sanatçıdan oluşan Uluslar arası karma sergi ve Üç yazarın yer alacağı imza günü etkinlikleriyle başlayan program 6 Şubat günü ödül töreni ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.
1-Yaşam boyu onur ödülleri
Genel kurmay başkanı Orgeneral Yaşar Güler
Devlet adamı Eski içişleri bakanı Dr. Ülkü Gökalp Güney
İş insanı Şeref Yazoğlu
2-Kurumsal marka onur ödülleri
Bayburt Üniversitesi Prf.Dr. Mutlu Türkmen
Bayburt Vakfı Av.İsrafil Kahraman
Vakıf başkanı İlksan Genel başkanlığı Tuncer Yılmaz
Genel başkan Key koleji İsmet Kaldırım
3-Kurucu, Eğitimci Basın Medya onur ödülleri
CNN Türk Hande Fırat
İngiltere Turkish Press gazetesi imtiyaz sahibi İsmail Karakaş
Bayburt Gündem Gazetesi Mehmet Demirer
TRT Hande Zeynep Şengül
Yıldız Fm Faruk Atamer
4-Yaşayan İnsan Hazinesi onur ödülü
Bestekâr yorumcu Büyük üstad Hüsamettin Elçi
Ustaya saygı özel onur ödülü Merhum bestekâr yorumcu Mustafa Ahıskalıoğlu
5-Kurumsal pozitif marka onur ödülü
Sarıhan işletmeler zinciri Sibel -Kaya Sarıhan
6-Pozitif girişimcilik onur ödülü
NZN çağrı merkezi Nazan Meyram Koçak Küçükosman
7-Spor onur ödülü
Milli takımlar boks antrenörü Seyfullah Dumlupınar
8-Pozitif ayrımcılık onur ödülü
Esra Okumuş
9-Ortak değer onur ödülü
Rahman Can
9-Siyaset onur ödülü
Erkan Demir Genel başkan
10-Yerel yönetim onur ödülü
Arslan Gürer Demirözü Belediye Başkanı
11-Bayburt Kültür elçileri beratı verilecek isimler.
İş insanı Seref Yazoglu
Araştırmacı -Yazar Atilla Güler
İstanbul Bayburt Kültür yardım derneği genel başkanı Sayın Hicabi Durmuş
Marmara Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül
Bayburtlular Federasyon Başkanı Hasan Saka
Bestekar -Yorumcu Hüsamettin Elçi
Fotoğrafçı- yazar Feridun Hacıhasanzade
İş insanı Sayın Rahman Can
Şair Uğur Kocabey
Aşık Süphani