Tuzlada Bayburt gecesi düzenlendi.

Tuzla’dan Anadolu’ya Kültür geceleri kapsamında düzenlenen programda Bayburtlular gecesi Tuzla sahilinde Tuzla Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Tuzlada Bayburt gecesi düzenlendi.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla şubesi ve Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Bayburtlular gecesinde yöresel sanatçılarız hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattılar.
Çay Tv’den Canlı yayınlandı
 Bayburtlular gecesine Bayburt Milletvekili  Doç .Dr Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Milletvekilleri ,Tuzla Belediye Başkanı,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ,Şube Başkanları,Köy Dernek Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.Sanatçılarımız,Muhsin Bayburtlu,Sehlan,Devran,Bünyamin Oraç,Turan Ali ve Cengiz’in türküleriyle şenlendi.

Gece Bayburt Barlarının oynanmasıyla başladı.Bayburt Türküleriyle devam eden gece programı,Tuzla Şube Başkanı Levent Ayaz,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,Tuzla Belediye Başkanı,Bayburt Millet vekili Doç.Dr.Şahap Kavcıoğlu,İstanbul Milletvekillerinin konuşmasıyla son buldu.











 
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