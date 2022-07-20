TÜRKSAV'ın "24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV), "24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" Bayburt'ta sahiplerini buldu.

BAYBURTGÜNDEM-Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin gerek Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde, gerekse öncesinde kamuda görev yaptığı dönemlerde Türk Dünyasına yaptığı hizmetlerden dolayı ödüle layık görüldüğü törende, Türk Dünyası ve Türk Bilim dünyasına katkılarından dolayı Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu Celilov, Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Porf. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve TRT AVAZ'a TÜRKSAV Ödülleri verildi. Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene rahatsızlığı dolayısıyla katılamayan TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin''in mesajı okunnmasıyla başlayan törende konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin'in Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine ilk günden bugüne çok katkılar sunduğunu ifade ederek, kendisine sağlıklar diledi. Başkan Pekmezci, TÜRKSAV'ın 24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri törenini Bayburt'ta gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Milletvekili Fetani Battal da törende yaptığı konuşmada, "Yahya Akengin'i onun yaptığı çalışmaları, Türk kültürüne katkılarını, Türkiye için bir övünç kaynağı olduğunu, bunun da ötesinde Türk Dünyası'nda çok saygın bir yere sahip olduğunu, yıllardır bu konuda alınteri döken bir yazar, bir düşünce adamı olduğunu, Bayburtlu olarak da onunla ayrı bir gurur duyduğumuzu buradan sizin huzurunuzda Türkiye'ye ilan ediyorum. Biz Yahya Akengin'le gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz. Burada olamamasına çok üzüldük. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur ve çok sevdiği bu tür çalışmaları sürdürmeye devam eder. TÜRKSOY ile TÜRKSAV'ın ortaklaşa düzenlediği bu tür etkinlikler ve TÜRKSOY'un dünya çapında yapmış olduğu çalışmalar önemli, Türk Dünyası'na sunduğu kitaplar çok çok önemli. Dileriz ki bu kitaplara herkes ulaşsın" ifadelerini kullandı. TÜRKSAV'ın tanıtım videosunun izlenmesinin ardından ödül alan isimlerin hayat hikayelerinin yer aldığı sunumlar davetlilere izletilerek, ödül törenine geçildi. Törende ilk ödül Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu Celilov'a verildi. Vali Vekili Göksel Yüksel'in elinden ödülünü alan Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu Celilov, "Azerbaycan'dan yürek dolusu selamlar getirdim. TÜRKSAV'IN ödülünü Dede Korkut'la bağlı şölende Dede Korkut'un ata yurdu Bayburt'ta almanın övüncünü yaşıyorum" dedi.

Törende ilk ödül Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu Celilov'a verildi. Vali Vekili Göksel Yüksel'in elinden ödülünü alan Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu Celilov, "Azerbaycan'dan yürek dolusu selamlar getirdim. TÜRKSAV'IN ödülünü Dede Korkut'la bağlı şölende Dede Korkut'un ata yurdu Bayburt'ta almanın övüncünü yaşıyorum" dedi.

Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu'nun ödülünü ise Milletvekili Fetani Battal takdim etti. Prof. Kirişçioğlu, ödülünü kendisini bugünlere gelmesinde emeği olan hocalarına ithaf etti. Bu isimlerden birinin de Yahya Akengin olduğunu ifade eden Kirişçioğlu, kendisine şifalar diledi. Ödülünü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in elinden alan Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, "TÜRKSAV'ın Türk Dünyası'nı kucaklayan logosunun üzerinde Doğu Türkistan'ın Gökbayrağı dalgalanıyor. Orayla ilgili görevlerimiz var ve devam edecek. O gökbayrağın altındaki Uygur Türklerine, Kazak Türklerine, Kırgız Türklerine özgür ve mutlu günler dileyerek, hepinizi saygıyla selamlarım" dedi. TÜRKSAV Genel Sekreteri Yavuz Gürler'den ödülü alan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, "Gerçekten bir vefa duygusunun bir tezahürü olarak bana layık görülen bu ödüle mutlu oldum. TÜRKSAV'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Törende TÜRKSAV'ın ödülünü ise, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş aldı. Okutmuş, TRT Avaz adına TÜRKSAV'a teşekkür etti. Törende son ödül Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a verildi. Programa geciken Ceylan'ın ödülü gün içerisinde gerçekleşen panelde kendisine takdim edildi.