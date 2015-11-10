“TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ VE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ"

Bayburt Üniversitesinin organizasyonuyla Yeni Kampüs Alanı Konferans Salonunda “Türkiye’de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi” Çalıştayı yapılacak.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, çalıştayla ilgili yaptığı açıklamada ;

“ Çoğulcu bir toplum inşa etme, toplumun kültürel beklentilerini karşılama noktasında en başta üniversitelere görev düşmektedir. Sentezci düşünme ve parçalar arası bütünlüğün sağlanması, disiplinler arası düşünme ve yatay bağlantılar kurabilme çerçevesinde üniversitelerin ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümüne ihtiyaç vardır. Bu dönüşüm, yerel değerler yanında bölgesel ve ulusal etkenler de dikkate alınarak gerçekleşmelidir.” dedi.

2 gün sürecek sempozyumda nasıl bir üniversite beklentisi, yükseköğretimde kalite, değişen dünyada üniversite, ilim geleneği bağlamında üniversite, üniversite-sanayi işbirliği, üniversitelerin sorumluluğu, kimlik inşaasında üniversiteler, gibi birçok konunun konuşulacağını ifade eden Rektör Coşkun, “Günümüzde her şey eğitimli insana göre şekillenmektedir. Dünyanın kabul gördüğü düşüncelerin hayata yansımasında kaliteli eğitim büyük önem arz etmektedir. Kaliteli eğitim, fayda üretebilen fertler demektir. Bu da ülkelerin yarınları ve kalkınması için “bilgi çağı” olarak nitelendirilen yüzyılımızda daha bir önem kazanmaktadır. Bundan dolayı yeni ve bütüncül bakış açılarına dayalı vizyon daha da artırılmalı, yeni çözümler sunan insan yetiştirmeye daha çok önem vermeliyiz” diye konuştu.

12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan çalıştay, protokol konuşmaları ile başlayacak. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun açılışta bir konuşma yapacak. 5 oturum halinde gerçekleşecek çalıştayın ilk 3 oturumunun tebliğleri 12 Kasım 2015 Perşembe günü sunulacak. Başkanlığını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ın yapacağı ilk oturumda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Gözütok, Nasıl Bir Üniversite?; Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Çeliköz, Üniversitede Uluslararası Anlaşmanın Boyutları ve Ölçütleri; İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Önal, Medeniyet ve Diriliş Kavramları Bağlamında Sezai Karakoç’un Üniversite Telakkisi; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Faruk Yaylacı, İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplumda Yüksek Öğrenim Kurumları: Öze Dönüş ya da Yeni Bir Üniversite İmkânı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Enes Gök, Yükseköğretimde Kalite Paradoksu; Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ersin İlhan, Yükseköğretim Kalite Yolculuğunda Sahici Olmak tebliğlerini katılımcılarla paylaşacak.

İkinci oturumu Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu yönetecek. Bu oturumda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil Yükseköğretimde Uluslararası Anlaşmanın Kritik Başarı Faktörleri: Muğla Örneği; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Çiçek, Üniversite: Hakikat Arayışının Mekânı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Merey: Eğitim Fakültelerinin Akreditasyon Sorunu; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yayla: Değişen Dünyada Üniversite; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. H. Yusuf Acuner, Üniversitelerde Lisansüstü Çalışmaların Niteliğini Üzerine; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Topsakal, Türkiye’de Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bir İnceleme bildirilerini sunacak.

Üçüncü oturumun başkanlığını Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefa Taşdelen yapacak. Bu oturumda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Topal, İlim Geleneğimiz Bağlamında Üniversite; Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Coşkun, Üniversite Sanayi İşbirliği; Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanefi Bayraktar, Mühendislik ve Eğitim; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemalettin İpek, Yönetim Bilimindeki Gelişmeler Bağlamında Eğitim Yönetimi ve Yeni Üniversiteler; THY Strateji Planlama ve Yatırımlar Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Zeliha Akça, Türkiye’de Havacılık, Türk Hava Yolları ve Üniversiteler üzerine konuşacak.

13 Kasım 2015 tarihinde yapılacak dördüncü oturumu Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslan Gülcü yönetecek. Bu oturumda Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Üniversitenin Mesuliyeti; Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci İspir, Yeni Kurulan Üniversiteler ve Sorunları (Bayburt Üniversitesi Örneği); İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Duruhan, Bayburt Üniversitesi Vizyon ve Misyon Çalıştayı; Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Ceylan, Bayburt Üniversitesinin Engelleri ya da Dezavantajları; Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Izgar, Bayburt Üniversitesinin Önemli Sorunlarından Biri: Kurumsallaşma; Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Serencam, Bayburt Üniversitesi’nin Gelişimi konularındaki bildirileri paylaşacak.

Beşinci oturum Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, tarafından yönetilecek. Bu oturumda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Üniversitelerde Yönetim Problemi: Bir Üniversite Nasıl Olmalı?; Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kimlik İnşaasında Üniversitelerin Rolü; Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefa Taşdelen, Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi: Sorunlar ve İmkânlar; Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslan Gülcü, "Üniversitelerin Geleceği" Perspektifinde Bayburt Üniversitesi Örneği tebliğlerini sunacak.