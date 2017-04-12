Türkiye’de Finans ,Günün Özeti

Bu gün Ülkemizdeki Finans haberleri ve günün en önemli gelişmeleri.

*Erdoğan: Ülkenin birliğini bozanlara tarihi bir ders veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." dedi

*Yıldırım: Darbe girişiminin cevabı pazar günü verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuzun sistemin arızalarını gösterdiğini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkında sorduğu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabı pazar günü verilecek." diye konuştu

*Şimşek: Tavan fiyat rehavet getirmesin

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin, "Hem sektöre hem tüketiciye mesajım; az kaza yapan veya hiç kaza yapmayanlar ödüllendirilecek. Fakat sık sık kaza yapanlar da cezalandırılacak. Dolayısıyla primlere tavan getirilmesi, rehavet getirmesin." ifadelerini kullandı

*Kaynak: İçişleri Bakanlığımız tüm vakıflar hakkında bir çalışma yapıyor

AA Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflarla ilgili, "İçişleri Bakanlığımız vakıflar hakkında çalışma yapıyor. İstiyoruz ki vakıf faaliyetleri adı altında Türkiye'nin milli birliğini bozucu faaliyetler olmasın." dedi

*Ağbal, AA Editör Masası'na konuk olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Ağbal, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

*Albayrak: YEKA ihalesi temmuz sonunda gerçekleştirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'nı bitireceğiz demiştik. Temmuz sonu itibarıyla yarışmayı, ihaleyi hayata geçiriyoruz." dedi

*Ağbal: KGF'den kullandırılan kredi 114 milyar lira

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün itibarıyla Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) 157 bin firmaya 114 milyar lira tutarında kredinin kullandırıldığını belirterek, "Dolayısıyla son haftalarda hızlanan KGF kullandırımı önümüzdeki aylara ilişkin de bizi son derece ümitlendiriyor. Bu rakamların hızlı bir şekilde hedef olan 250 milyar liraya doğru gideceğini rahatlıkla görüyorum." dedi

*Süper teşvike süper başvuru

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'süper teşvik' olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne yönelik başvuruları kabul ettiklerini ve sonuçlandırmaya başladıklarını belirterek, "Hiçbir şey söylemeden, tanıtmadan bile 1 aylık dönemde başvuru tutarı 20 milyar lira. Ama görüştüğümüz çok büyük yatırımlar, işler de var. Onlar da devreye girdiği zaman inşallah 100 milyarları bir yıllık dönemde bu proje bazlı teşvik sistemi kapsamında alacağız." ifadelerini kullandı

*Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı

2017 Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 300 bine ulaştı. Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı. Toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 arttı. Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 25, avro bazında yüzde 30 arttı

*İkinci el ithal araç düzenlemesi

Yurt dışından ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkmasından dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılan araçların sahiplerine iadesinin önü açıldı. Söz konusu araçların ilk edinimi serbest dolaşıma girişte gerçekleşmişse aracın ithalatında ödenen ÖTV tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen ÖTV tutarı esas alınarak hesaplanan yüzde 25’lik tutar ödenirse tedbir kaldırılacak

*Her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı

REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, geçen yıl Türkiye genelinde satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi. Bertrand, "Markalı konutlardaki yabancıya satış oranımız ağustos ayında yüzde 25'e çıkarak yılın en iyi üçüncü performansını gösterdi. Oranlar eylülde yüzde 22, ekimde yüzde 11, kasımda yüzde 14, aralıkta yüzde 8 oldu." dedi.​ Bertrand, yabancıya satış oranının yeni yıla iyi başlamadığını ocakta yüzde 3, şubatta yüzde 4 olarak gerçekleştiğini bildirdi

*Lagarde: Küresel ekonomik toparlanma hız kazandı ancak bazı riskler sürüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomik toparlanmanın hız kazandığını ancak bazı risklerin sürdüğünü belirterek, "Avrupa dahil siyasi belirsizlikler, küresel ticaretin başının üzerindeki korumacılık kılıcı ve daha sıkı küresel finansal koşullar, gelişen ekonomilere zarar verici sermaye çıkışlarını tetikleyebilir." diye konuştu

*EBRD'nin Türk tarımına desteği 1 milyar avroyu geçti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet, Türk tarımına yaptıkları desteğin 1 milyar avroyu geçtiğini belirterek, "Bunun yaklaşık yarısı doğrudan yatırım, diğer yarısı da dokuz Türk bankası vasıtasıyla gerçekleştirildi." ded

*Özince: Bankacılık tarım konusunda daha aktif olmalı

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, "Hiç olmayacak imkanlarla gayrimenkul finansmanı yapan bankacılığın, fevkalade olur bir ekonomisi olan tarım konusunda çok daha aktif olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

*OPEC'in petrol üretimi martta düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük petrol üretimi, mart ayında bir önceki aya göre 153 bin varil azalarak 31 milyon 930 bin varile geriledi. OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, martta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 226 bin varil azalışla 95 milyon 820 bin varile indi. Martta küresel petrol arzı 2016 yılı mart ayına göre ise günlük 220 bin varil artış gösterdi

*BES'ten emekli olanların sayısı 50 bine dayandı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) bu yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla emekli olanların sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 50 bine dayandı

*Dev şirketlerin 1,6 trilyon dolarlık vergi oyunu

Aralarında Apple, Microsoft ve Wall Mart gibi dünya devlerinin bulunduğu 50 şirketin, daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tuttuğu açıklandı

*ABD'de ithalat fiyat endeksi 4 aydır ilk kez düştü

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta beklenti paralelinde aylık yüzde 0,2 azalarak son 4 ayın ilk düşüşünü kaydetti. Ülkede ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi martta önceki aya kıyasla yüzde 0,2 gerileyerek piyasa beklentisini karşıladı. Martta son 4 ayın ilk düşüşünü kaydeden endeksin yıllık bazda ise yüzde 4,2 yükseldiği bildirildi

*İngiltere’de işsizlik yüzde 4,7

İngiltere’de işsizlik oranı aralık-şubat döneminde beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede işsizlik oranı aralık-şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,7 ile bir önceki dönemde kaydedilen seviyesini korudu. ONS verilerine göre ülkede toplam işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 45 bin azalarak 1,56 milyona geriledi

*Almanya'da TEFE martta değişmedi

Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) mart ayında önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi. Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi mart ayında şubat ayına göre sabit kaldı. Böylece TEFE, piyasalardaki yüzde 0,5’lik artış beklentisinin altında gerçekleşti

*Dış ticaret endeksleri

İhracat birim değer endeksi, şubat ayında yıllık bazda yüzde 0,3 azaldı, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,3 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksi şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 düştü. Endeks, aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 1,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 ve yakıtlarda yüzde 58,5 yükseldi

*Piyasalarda son durum

BIST 100 endeksi, veri gündeminin sakin olduğu günde, analistlerin direnç bölgesi olarak nitelendirdikleri 91.000-91.500 bandı içinde dalgalı bir seyir izledi. Dolar/TL 3,6680'e kadar gerilerken, altının gram fiyatı da buna bağlı olarak 150,6 liraya indi