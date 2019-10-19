DUBAİ’DE YABANCI İŞ ADAMLARINA YATIRIM ÇAĞRISI Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman Dubai de Yabancı İş adamlarından Türkiye ve Bayburt'a yatırım çağrısı yaptı ve yatırım fırsatlarını anlattılar.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman, Viya Gayrimenkul adına Dubai’deki yabancı işadamlarına ,Türkiye’ye yatırım yapmalarını teşvik için yatırım fırsatlarını anlattı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi temsilcisi,Rahim Albayrak,Türkiye Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç,Ticaret Ateşesi,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Yamancı işadamlarının katılımıyla Dünya ' da ki her ülkeden yatırımcıları, hükümet desteği ile Türk vatandaşlık programı hakkında seminer düzenlendi. Seminerde Viya Gayrimenkul Yönetim kurulu Başkanı İsrafil Kahraman Türkiye’ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu ve yatırım fırsatlarını anlattı. Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Türkiye ve Bayburt’ta ki yatırım fırsatlarını ve teşvikleri yabancı işadamlarına anlattı ve Bayburt’a yatırım çağrısında bulundu.