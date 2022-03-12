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TÜRKAV Vakfı ,Bayburt Şubesi Yönetimi,Belediye Başkanını Ziyaret etti

Türk Eğitim- Sen Bayburt Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu için Bayburt’ta bulunan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ve Türk Eğitim- Sen Genel Başkan Yardımcıları Selahattin Dolgun, Orhan Kütük ile Erhan Bayram Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

TÜRKAV Vakfı ,Bayburt Şubesi Yönetimi,Belediye Başkanını Ziyaret etti
12 Mart 2022 Cumartesi 15:41

BAYBURTGÜNDEM- TÜRKAV Genel Başkanı ve Türk Eğitim- Sen Genel Başkan Yardımcıları'nı Bayburt’ta ve belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Pekmezci, misafirlerine Bayburt’un kültürel değerleri ve Türk tarihi açısından önemini anlatarak çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Başkanımız Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ve Türk Eğitim- Sen Genel Başkan Yardımcıları Selahattin Dolgun, Orhan Kütük ile Erhan Bayram ise Bayburt gibi Türk dünyası açısından önemli bir şehirde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başkanımıza çalışmalarında başarılar dilediler.

Ziyaretin ardından Başkanımız Hükmü Pekmezci TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ve Türk Eğitim- Sen Genel Başkan Yardımcıları Selahattin Dolgun, Orhan Kütük ile Erhan Bayram’a günün anısına plaket takdiminde bulunarak Bayburt’un yöresel ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler verdi.

Oldukça kalabalık bir heyetle gerçekleşen ziyarette MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Türkav Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları Selahattin Dolgun, Orhan Kütük ve Erhan Bayram, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Mhp Bayburt Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Türkav Bayburt Şube Başkanı Cihan Saka, Kamu-Sen'e bağlı şube başkanları Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri yer aldı.

Ziyarette Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli de hazır bulundu.

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