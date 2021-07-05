TÜRKAV Bayburt Şubesi,açıldı..

Başkanlığını Cihan Saka'nın üstlendiği TÜRKAV Bayburt Şubesi'nin açılışı Genel Başkan Ebubekir Korkmaz'ın katılımıyla gerçekleşti.

BAYBURTGÜNDEM HABER- TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ve beraberindeki heyet, açılış ve bir dizi proragrama katılmak için Bayburt'a geldi. Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Kamu-Sen Bayburt İl Temsilciliği, MHP Bayburt İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı, Aydıntepe Belediye Başkanlığı, Aydıntepe MHP İlçe Başkanlığına ziyaretler gerçekleştiren heyet Yukarı Kırzı köyündeki İffet Anıtı'nı da ziyaret etti.

Vakfın, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki Bayburt İl Temsilciliğinin açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan Korkmaz, TÜRKAV'ın kurulduğu 1989 yılından bu yana kamu çalışanlarının maddi ve manevi varlıklarının korunması ve geliştirilmesi ile kamu çalışanları arasında fikir ve ülkü beraberliğinden iş ve güç birliğine uzanmayı hedeflediğini belirtti.

TÜRKAV Bayburt Şubesi'nin faal hâle geldiğini söyleyen Korkmaz, "TÜRKAV, Türk-İslam Medeniyetinin ve Büyük Türk Milletinin tarihsel varlığında çok önemli ve yapıcı bir unsur olarak yer alan vakıf kurumu ve kültürünün çağa hitap eden bir mensubu olmaktan iftihar etmekte ve bu kapsamda çalışmalarını ekonomik, eğitsel ve kültürel boyutlarda sürdürmektedir.

Vakfımızın faaliyetlerinin ekonomik boyutunda, mensuplarımızın hayatın akışında karşılaşabilecekleri çeşitli olumsuzluklar karşısında, dayanışma ilkesi çerçevesinde doğum yardımı, ölüm tazminatı, kaza ve/veya felakete uğrayanlara sunulan telafi maksatlı yardımlar ile zarurî masraflar için verilen ikrazlar yer almakta; faaliyetlerimizin eğitsel boyutunda tüm kamu kadrolarında çalışan kamu görevlilerinin, gerek mesleki ve gerekse kültürel, bilgi, beceri ve görgülerini artırmak maksadıyla çalışmalar yapmak bulunmakta; kültürel boyutta ise konferanslar, seminerler ve toplantılar düzenlemenin yanı sıra araştırma- inceleme çalışmaları yaparak bunları rapor haline getirmek ve sonuçları kamuoyuyla paylaşmak yer almaktadır" dedi.



Bayburt'taki kamu çalışanlarını ve halkı vakfa davet eden Genel Başkan Korkmaz, "Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın!” öğüdünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek’ vazifesini yerine getirebilmek için kamu görevinin ifasında kendisine rehber kabul eden ve bu minvalde Türk Milletinin her bir ferdine ideal surette hizmet etmeyi şeref bilen TÜRKAV ailesi olarak; vakıf faaliyetlerimizi Bayburt’umuzda da başlatmanın mutluluğu içerisinde il temsilciliğimiz açılmış bulunmaktadır.

Başta kamu çalışanları olmak üzere tüm halkımızı en içten dileklerimizle il temsilciliğimize ziyarette bulunmaya davet ediyor, bu vesileyle bütün kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışa Genel Başkan Korkmaz'ın yanı sıra TÜRKAV Genel Başkan Yardımcıları Erkan Yılmaz, Abit Öztürk, Kenan Aktürk, MHP MYK Üyeleri Musa Küçük ve İdris Aydın, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Gümüşhane İl Başkan Yardımcısı Temel Ağaç, MHP Gümüşhane Merkez İlçe Başkanı Vahit Gözün, Gümüşhane İl Genel Meclisi Üyesi Kemal Emiroğlu, TÜRKAV Bayburt Şube Başkanı Cihan Saka, TÜRKAV Gümüşhane Şube Başkanı Ercan Küçüköner, Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan ve Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin ve davetliler katıldı.





