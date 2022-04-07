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Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümü ’nü kutlayacağı 10 Nisan Polis Günü ve 4-10 Nisan tarihlerini kapsayan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile emniyet personeli Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
07 Nisan 2022 Perşembe 18:37

BAYBURTGÜNDEM- Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, Bodur’dan hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi aldı.

Vali Epcim, ziyaretine gelen heyet üyeleriyle çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Emniyet Teşkilatı’nın gurur verici bir noktaya geldiğini ifade eden Vali Epcim, “Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Emniyet Teşkilatı’nın halk nezdindeki itibarı daha da arttı. Bununla doğru orantılı olarak operasyon kabiliyeti ve sayılarında da önemli artış var. Beş yıl öncesinin iki üç katı operasyon sayısına ulaşılmış durumda. Bu veriler Emniyet Teşkilatı’nın aktifliğinin göstergesi önemli şeyler. Teşkilatımızla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Vali Epcim, emniyet personelinin gelişen teknolojiye ayak uyduran bir personel yapısına büründüğüne vurgu yaptı. Bu dönüşümün son derece önemli olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, “Bünyesindeki imkan ve teçhizatın kullanımı hususunda yetkin bir personel yapısı mevcut. Diğer yandan Özel Harekat personeli sayısındaki artış ve diğer alanlarda kaydedilen ilerlemeler devletimizin gücünün bir göstergesi.” dedi.

Vali Epcim, heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek Polis Günü ve Polis Haftası’nı tebrik etti.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ise etkinlikler kapsamında şehit ailelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini aktardı.

Emniyet Teşkilatı’nın başarılı bir gelişim çizgisi yakaladığını anlatan Bodur, bu sürecin illerin potansiyeline göre farklı biçimlerde devam ettiğini belirtti.

Bodur, Vali Epcim’e yakın ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarette 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muhittin Ergen ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü polisleri yer aldı.

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