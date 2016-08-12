TÜRK KIZILAYI BAYBURT ŞUBESİ VATANDAŞA MİNERALLİ SU DAĞITTI

Türk Kızılayı Bayburt Şubesi, Bayburt'taki Demokrasi Nöbeti son gününde Halk ve Emniyet Güçlerine Kızılay mineralli su dağıttı.

TÜRK KIZILAYI BAYBURT ŞUBESİ VATANDAŞA MİNERALLİ SU DAĞITTI
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Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy, " 15.07.2016 tarihinde Ülkemizde uygulanmak istenen  Darbe Kalkışmasına tepki olarak o tarihten  bu güne kadar ülkemizde ve ilimizde de tutulmakta olan demokrasi nöbetinde Kızılay Bayburt şube olarak nöbet tutan halkımıza ve emniyet güçlerimize Kızılay mineralli su dağıtımını gerçekleştirdik.
Türk Kızılay'ının her zaman Halkının yanında olduğunu, Bayburt Şubemizin de her olayda Türk Kızılay'ının var olduğunu göstermek adına bu dağıtımı gerçekleştirdik " dedi.
 
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