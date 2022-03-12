Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi’nin 1. olağan genel kurulu gerçekleşti.

Türk-Eğitim Sen'in Bayburt'ta şube olması yönünde önemli çalışmalara imza atan Ahmet Çalışkan, tek aday olarak girdiği seçimlerde yeniden başkan seçildi. Ahmet Çalışkan'ın yönetiminde Cihan Saka, Mehmet Asif Alan, Mustafa Özdemir, Hüseyin Özdener, Haluk Kartal ve Recep Siyer görev aldı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayzade Düğün Salonu'nda yoğun katılımlı bir şekilde gerçekleşen konrede bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi Başkanı Ahmet Çalışkan, Türk Eğitim-Sen'e bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Yola çıkarken yolumuzun uzun, meşakkatli ve engellerle dolu olduğunu biliyorduk. Kendimize vazife olarak gördüğümüz meşakkatli bir yolculuğa, kısıtlı imkanlarla koyulduğumuzun farkındaydık. Lakin şu da bir gerçektir ki; tarihe not düşen ve bugün hala adından söz ettiren tüm hareketler, tarihi yazanlara ilham olanlar, yeni ufuklar açanlar hep böyle yürümüşlerdir. İnançla, kararlılıkla, azimle mücadele etmişlerdir. Türk Eğitim-Sen olarak bizler de memur sendikacılığının tarihini yazıyoruz.

1992’de Büyüklerimizin bu mücadeleyi başlattığı şartları ve durumu çok iyi biliyoruz .Onların çektikleri cefa bize güç verdi ,Çilelerinden ilham aldık. "Bizim ilkemiz önce ülkemizdir" şiarıyla, ''Türkiye Sevdamız, Ekmek için Kavgamız'' prensibi ile bir avuç Türkiye sevdalısı, hak mücadelesi için ant içmiş vatanseverle çıkılan yolda bugün, şükürler olsun 100 binleriz" dedi.

Çalışkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bu kutlu yolda birlikte yürüdük. Beraber sevindik, birlikte üzüldük .Gururu birlikte yaşadık. Bir tarafta yüreklerini ortaya koyarak mücadelemize güç veren arkadaşlarımızla onurumuzu paylaşırken; diğer yanda , tüm imkanlarını kendi kitlelerine ve şahsi emellerine harcayanların, menfaatleri ve korkuları için mevzi alanların küçülmelerine şahit olduk. Gümbür gümbür geliyoruz. Er-geç, hak yerini bulacak, herkes doğruda buluşacak.

Biz verdiğimiz söz gereğince, doğru yol üzerinde, Allah’tan başka kimseye boyun eğmeden, Elif gibi dümdüz duracağız. Hak yolunda asla susmayacağız. Yüreğimizdeki vatan aşkını yol gösterici ve hiç sönmeyecek bir sevdaya dönüştüren ilkeli bir sendikanın neferi olduğum için, Yaradan'a hamd olsun!"

"Bizim yönümüz, tarafımız, safımız hiç değişmedi"

Birileri her devrin adamı olup başını kuma gömerken; rahatı bozulmasın diye, araya hatırlı adamlar koyup sıcak döşeklerinde yatarken; memleketin dört bir yanında, emekleri, alın teri, kanı ve canı pahasına, Türk Eğitim-Sen bayrağını, ay yıldızlı al bayrağın yanına koyup dalgalandırarak, şerefli bir ömrü hiçbir makama değişmeyip gönül eri olan kahraman kardeşlerime selam olsun! Bizim yönümüz, tarafımız, safımız hiç değişmedi, değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecek. Vicdanlarını satılığa çıkarıp, mevki ve makamlarını, kamu görevlilerinin hakları ile takas edenlere karşı, kuruluşumuzda verdiğimiz sözleri unutup, ahdimizi bozacak değiliz.

Haktan, hukuktan bahsedip, ahlaksızlığı şiar edinmişlere göz yumacak; liyakatsiz atamalara ön ayak olanların tuttuğu yolu tutacak değiliz. Meydanları, alanları, iş yerlerini ilkesizliği ilke edinenlere terk edecek de değiliz. Biz, çıktığımız yolda bir an dahi duraksamayacağız.

İşine gelmeyen en küçük bir olayda, liyakatten bahsedenlerin geçmişini, bulundukları konuma hangi yollarla geldiklerini de gayet iyi biliyoruz."

"Türk Eğitim-Sen; küçülmeden büyüyenlerin sendikasıdır"

"Bizim için Türk Eğitim-Sen; sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, bunun çok daha ötesidir. Bize onu emsalsiz kılan şey, sahip olduğu değerleri ve duruşudur. Türk Eğitim Sen; küçülmeden büyüyenlerin sendikasıdır. Sevdamız Türkiye, kavgamız ise ekmektir.

"Türk Eğitim-Sen büyük bir sevdanın adıdır. Bu sevda Türklük sevdasıdır, Türkiye sevdasıdır, Vatan aşkıdır." Kurulduğumuz gün, çizgimiz ne ise bugün de çizgimiz aynıdır. Bu güzel vatanımızda ikilik çıkaranlar, çalışma hayatında kamu görevlilerini bizden, bizden olmayan diye ayıranlar; kamu düzeninin türlü menfaatler karşılığında bozulmasına göz yumanlar ve bunlara sessiz kalanlar da bu yaptıklarının hesabını vereceklerini bilmelidirler. Bu kimseler, bu devranın böyle gitmeyeceğini iyi bilsinler. Biz, kendi yararımıza da olsa haksızlığa eyvallah demeyiz.

Tehditle, baskıyla, şantajla gelen üyeye sevinmeyiz. Güçlü olanın değil, haklı olanın yanında yer almak onurumuzdur. Bizim için zafer; başı dik, alnı ak, onurlu ve gurur dolu tertemiz bir geçmiş geleceğe aktaran ve gelecekte de yaşatacak olan Türkiye Eğitim-Sen’in varlığıdır. Defalarca söyledik, anlamamakta ısrar edenler için tekrar söylemek bize zul gelmez; Haksızlığa uğradık ama asla haksızlıktan yana olmadık.

Âlemin adaletle nizama sokulması gerektiğine hep inandık. Adalet ve hakkaniyetten yoksun merciler, liyakati ayaklar altına alan emek hırsızları için, bir kez daha şunun altını çizmek isteriz; Türk Eğitim-Sen’e, Türk Eğitim-Senlilere, kamu görevlilerine ve mazlumlara yapılan her haksızlık karşılığını bulur."

"Varlığımızı Türk Varlığına armağan etmeye devam edeceğiz...

" Gönülden inanıyorum ve altını çizerek ifade ediyorum ki; bu kongremiz, bu toyumuz; gücümüze güç, şevkimize şevk, azmimize azim katacak; gönülleri bizimle olanları sevindirecek, sevmeyenlerimizi düşündürecektir. Düşündürecektir çünkü, durmadan, yorulmadan, bıkmadan yürüdüğümüz hedefimize; ulaşmamız çok yakındır. Ümit, inanç ve kararlılıkla girdiğimiz bu salondan; aynı kararlılıkla çıkacağız. Eğitim çalışanlarını bir bütün olarak gören anlayışımızla, gücümüzü onlardan almaya devam edeceğiz.

Çalışanların talep ve sorunlarını hiçbir hesap gütmeden, tavizsiz bir şekilde gündeme getirmekten çekinmeyeceğiz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, toplumumuzu ilgilendiren her gelişmede milletimizin haklı sesi olmaya devam edeceğiz. Her durum ve şarttaTürk milletinden yana taraf olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet’in 100. Yılında ve yeni Türk asrında devlet ve millet olarak hedeflediğimiz noktalara ulaşabilmemiz için var gücümüzle çalışacağız.

Varlığımızı Türk Varlığına armağan etmeye devam edeceğiz...1. Olağan Genel Kurulumuzun sendikamızın kutlu geleceğine, büyük milletimizin müreffeh yarınlarına, ve siz Türkiye sevdalılarının beklentilerine cevap verecek gelişmelere milad teşkil etmesini temenni ediyorum. Allah, kongremizi, toyumuzu hayırlı kılsın... Katılımlarınız için tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım."

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, sendika olarak bu yıl 30. kuruluş yıldönümlerini kutlayacaklarını belirterek, "Bayburt Şubemiz 2021 yılının mayıs ayından bugüne 200 üye yaptı. Ahmet Başkanımı ve ekibini tebrik ediyorum.

Biz onların çalışmlarını takdirle karşılıyoruz. 2022 mayıs ayına kadar kısa vadede hedefimiz ise 600, şuanda 470 üye sayısına ulaştık. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Kongrede bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, 1980'lerde Ülkü-Bir Başkanlığı yaptığı dönemleri hatırlatarak, aradan geçen yıllarda Ülkücülerin güçlenerek ülkenin kaderine hükmettiğini gördüğünü söyledi. Pekmezci, "Burada gönüller birleşmiş, Ülkücü Hareket'in gerçek manada her geçen gün ülkenin kaderine hükmedenlerin varlığını ve gücünü bir kez daha görüyoruz. Yarınlarımız parlak, gelecekten umutluyuz" dedi.