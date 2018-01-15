Turizm sektörü temsilcileri Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selim Yavuz, Trabzon Genç Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şube Başkanı Mustafa Kalaycı, turistik tesis işletmecileri Metin İnan, Mehmet Aktürk, Hüseyin Gül, Alaattin Şahin ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Çoşkun Eruz Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu eşliğinde ziyaretine gelen heyet üyeleriyle ilimizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Vali Pehlivan, bölge firmalarının organize ettiği turların Bayburt'a yönlendirilmesi, ve sürekliliğin sağlanması hususunda atılacak adımlar konusunda görüş birliğine varılan ziyaret vesilesiyle heyet üyelerine teşekkür etti.

Vali Pehlivan, "Meslek hayatım boyunca ülkemizin değişik coğrafyalarında çalıştım. Bu bağlamda tarih, kültür ve doğal güzellikleri itibariyle turizm potansiyeli ön planda olan il ve ilçelerde bahse konu turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik bir takım çalışmaların içinde de yer aldım. Ülkemizin her bir köşesi birbirinden güzel ve değerli varlıklarla dolu. Bayburt İlimiz de bunlardan biri. İlimizin coğrafyası, tertemiz yayla havası, binlerce yıllık Bayburt Kalesi, Çoruh Nehri, taş Camileri, Yeraltı Şehri, Kop Milli Parkı, Baksı Müzesi, kışın kayak, yazın rafting yapma imkanı, özgün yemekleri gibi pek çok özelliğini saymak mümkün. Rizeli olmam hasebiyle bu bölgeyi, Karadeniz sahiliyle, dağların etekleri ve zirvelerdeki yaylalarıyla yakından tanıyorum. Kültür ve turizm ile ilgili konuları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla birebir takip ediyoruz. Bu çalışmaların komşu illerimizle koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesinin daha iyi sonuçlar getireceğine inanıyorum. Müşterek gayretler inşallah kısa ve orta vadede olumlu geri dönüşler sağlayacaktır."dedi.

Heyetin isteği olan, Bayburt şehrinin girişine Doğu Karadeniz’e hoş geldiniz yazılı tabela konulması konusunda Vali Pehlivan, "İyi bir fikir bunu gerçekleştirelim. Nihayetinde Bayburt İlimiz Doğu Karadeniz illerinden birisi, tarihi ipek yolu üzerinde, binlerce yıl boyunca özellikle güvenlik açısından stratejik bir konuma haiz olmuş, geçiş ve konaklama güzergahı, Karadeniz'in adeta Güney'den açılan kapısı niteliğinde önemli bir konuma sahip."dedi.

Vali Pehlivan ayrıca Bayburt'ta turizmin geliştirilmesi için turizm koordinasyon kurulu oluşturma çalışmalarının başladığını, bu kurulun çalışmaları ile planlı turizm altyapısı, kültür envanteri, tanıtım, turizm hareketliliği faaliyetleri, hizmet sunum kalitesini artırmaya yönelik projeler gibi pek çok çalışma üzerinde durduklarını, bu noktada çevre illerimiz başta olmak üzere turizm paydaşlarının fikir, öneri, katkı ve işbirliğini önemsediklerini belirtti.