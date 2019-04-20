43. Turizm Haftası kutlamaları Kenan Yavuz Kültür Evi'nde gerçekleşen coşkulu final programıyla son buldu.

43. Turizm Haftası kapsamında Kenan Yavuz Kültür Evi'nde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe yüzlerce genç katıldı. Turizm Haftası pastasının kesildiği etkinlikte gençlere çeşitli ikramlar yapıldı, hediyeler dağıtıldı.



Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Bayburtlu iş adamı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü köyünde oluşturduğu Kenan Yavuz Kültürevi ile özellikle kentin kültür ve turizmine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Kenan Yavuz Kültürevi'nin bu yılki Turizm Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapması dolayısıyla da Kenan Yavuz'a teşekkür eden Vali Pehlivan, "Buralar ilimizin saklı güzellikleri ama zaman içerisinde bu gibi faaliyetlerle daha da ön plana çıkıyor ve çıkacak. Bizler de elimizden geldiğince buralarda etkinlikler organize etmek suretiyle inşallah bu farkındalığı daha da attırma gayreti içerisindeyiz." dedi.



Pehlivan, Anadolu'nun her yanının güzelliklerle dolu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bayburt da güzel Anadolu'muzun, güzel Türkiye'mizin en müstesna köşelerinden birisi. Bu güzellik Kenan Yavuz'un yaptığı gibi doğduğumuz, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz topraklara olan ilgimiz oraya daha da değer katıyor. Bayburt Üniversitesi öğrencileri olarak sizler de yurdun değişik köşelerinden geldiniz ve burada eğitiminizi devam ettiriyorsunuz ama aslında hepiniz birer turistsiniz de aynı zamanda.

Onun için turizm konuşacaksak hep birlikte konuşacağız. Çünkü siz bugün buradasınız, burayı yaşıyorsunuz, Bayburt'un yerel, tarihi ve doğal güzelliklerini yaşıyorsunuz. İnşallah gittiğiniz yerlerde hepiniz birer Bayburt elçisi olursunuz." Kenan Yavuz ise Turizm Haftası kapsamında bu yılki etkinliklere Kenan Yavuz Kültürevi olarak ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kendisininde doğup büyüdüğü Beşpınar köyündeki kültürevinin, Anadolu'nun geçmişindeki güzellikleri gençlerle geleceğe taşıma amaçlı bir nokta olduğunu dile getiren Yavuz, "Bayburt özellikle Baksı Müzesi ile çok önemli kültürel açılım yaptı, bir marka oluşturdu.

Burada da doğduğu yere dönen ve sosyal sorumluluğunun gereğini topraklara, geçmişine, atasına, dedesine borcunu ödeme noktasında bir nokta benim için bu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hayatınız boyunca küçük bir hatırayı yanınızda taşımayı fırsat vermiş oluruz. Sayın Valimizin de destekleriyle bu sene bir çini sergisi düzenleyeceğiz. Bu arada kenanyavuzkulturevi.com adlı sitemize girerek beğenilerinizi, önerileriizi paylaşırsanız memnun olurum. Önerilerinize açığız" diye konuştu.

Vali Pehlivan'ın Kenan Yavuz'a çini bir hediye takdim ettiği etkinliğe Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Bayburt İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile davetliler katıldı.





