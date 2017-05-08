Tügva Bayburt'ta fotoğraf sergisi açtı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt İl Temsilciliği, "Darbeler ve Selalar" konulu fotoğraf sergisi açtı.

Türk Dünyası Parkı'ndaki serginin açılışına, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Belediyesi Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, TÜGVA Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Semiz ile vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını yapan Coşkun, burada yaptığı konuşmada, "“Allah tekrar darbeleri, 15 Temmuzları bu milletin başına musallat etmeyecek şekilde yeni nesilleri yetiştirmeyi, bu şuuru onlara kazandırmayı nasip eylesin, inşallah” diye konuştu.

1960 ve 1980 yıllarındaki darbelerinin yanı sıra 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde yaşananları konu alan ve 80 fotoğrafın yer aldığı sergi, 3 gün süreyle açık kalacak.