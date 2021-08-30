TRT Erzurum Radyosu’nda Bayburtlu Celâlî ve Osman Okutmuş konuşuldu

TRT Erzurum Radyosu’nda yayınlanan Doğunun Sesi programında Osman Okutmuş’un ‘Bayburtlu Celâlî’ adlı eseri konuşuldu.

BAYBURTGÜNDEM- TRT Erzurum Radyosu’nda yayınlanan Doğunun Sesi programında Osman Okutmuş’un ‘Bayburtlu Celâlî’ adlı eseri konuşuldu. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş’un konuk olduğu programda Osman Okutmuş’un kent hayatındaki önemi ve Bayburtlu Celâlî adlı eseri üzerinde duruldu.

Ömer Ergedik’in sunumuyla gerçekleşen programda konuşan Okutmuş, Osman Okutmuş’un Haydarpaşa Lisesi’ndeki eğitimini sürdürdüğü dönemde Babıali yokuşundaki mesaileri sonrası memleketine bir gazete kazandırdığını ve Bayburt Postası Gazetesinin Cumhuriyet dönemi Bayburt tarihinin ilk gazetesi olduğunu belirtti.

Osman Okutmuş’un gazetecilik yıllarında kazandığı ödüllere ve kent hayatına kazandırdıklarına değinen Okutmuş, 1927 doğumlu Osman Okutmuş’un gençlik dönemlerinin Celâlî’yi bizzat tanıyan kişilerin yaşadığı bir dönem olduğunu hatırlatarak, kitaptaki birçok bilginin bu insanlar dinlendikten sonra kurgulandığına dikkat çekti.

Bayburtlu Celâlî ile ilgili ilk kitabın Bayburt’un eğitim ve kültür hayatında çok önemli bir isim olan Mahmut Kemal Yanbeğ tarafından yayınlandığını, sonrasında yine eğitimci Salim Haşlak tarafından bir eser çıkarıldığını bildiren Murat Okutmuş, 1963 yılında çıkan bu eserlerin ardından bu konuda elle tutulur bir eser yayınlanmadığını, Osman Okutmuş’un Bayburtlu Celâlî adlı eserinin ise, bu büyük ozanın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstleneceğini dile getirdi. Okutmuş, kitabın son bölümünde ise, Türk edebiyatının önemli isimlerinin Celâlî hakkında söylediklerine de yer verdiklerini, eserin bu yönüyle de bir kaynak kitap olma özelliğine sahip olduğunu aktardı.

Celâlî Baba’nın her yönüyle tanıtıldığı kitabın ardından Osman Okutmuş’un diğer eserlerini de yayına hazırladıklarını söyleyen Okutmuş, 1955 yılında ilk baskısı Hoca Ali Efendi Yayınları tarafından gerçekleştirilen Kop Dağlarında 6 Ay adlı eserin ikinci baskısının yayına hazır olduğunu, ardından ‘Bir Bayburt Masalı’, ‘Kop Tipisi’ ve makalelerini içeren eserlerin yayına hazırlandığı bilgisini verdi.

Programın son bölümünde sözleri Bayburt Celâlî’ye ait olan ‘Kınamayın Beni Hakkı Sevenler’ adlı türkü Zeynep Karababa’nın yorumuyla dinleyici ile buluştu.