TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DOLMUŞ DURAKLARI İLAÇLANIYOR

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte toplu taşıma araçları ve dolmuş duraklarında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını sağlık ve huzur içerisinde kullanabilmesi adına çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi toplu taşıma araçları ve dolmuş duraklarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Özel kıyafet ve maske giyen ekipler Bayburt’ta faaliyet gösteren tüm dolmuşlar ve belediye otobüsleri ile dolmuş duraklarını titiz bir çalışma yürüterek en ince ayrıntısına kadar ilaçlıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yürüttüğümüz dezenfektasyon çalışmaları kapsamında şehrimizde faaliyet gösteren dolmuşlar ve dolmuş durakları ile belediye otobüslerimizde ilaçlama faaliyetleri yürütüyoruz. Bu çalışmaların ardından vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarında çok daha sağlıklı bir ortamda seyahat edebilecekler. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru için” diye konuştu.