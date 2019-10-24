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Ticaret Odası başkanından hızlı Tren açıklaması..

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan Hızlı Tren konusunda açıklama yaptı.Seyhan: Bayburt üzerinden geçen güzergâhın çok daha uygun olduğunu her platformda anlattık..

Ticaret Odası başkanından hızlı Tren açıklaması..
24 Ekim 2019 Perşembe 11:37

Son günlerde ilimizin gündemini meşgul eden Bayburt'un hızlı tren güzergahından çıkarıldığında dair haberlere binaen Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki dün olduğu gibi bugün de Bayburt'un ve Bayburtlunun  birinci önceliği ülkemizin ve milletimizin âli menfaatleridir.

Demiryolu ve hızlı tren konusu bilindiği üzere yaklaşık 10 yıldır ilimizin ve bölgemizin gündemindedir.

Bayburt demiryolu platformu oluşturduk.

İlk kez 2008 yılında başlatılan girişimlerle Odamızın da kuruluşunda aktif olarak yer aldığı bir sivil toplum platformu oluşturulmuş ve adına "Bayburt demiryolu platformu" denilmiştir. İlimizden bir çok sivil toplum örgütünün de yer aldığı bu platform tarafından çeşitli aralıklarla 6 toplantı ve 1 çalıştay gerçekleştirilmiş, konunun uzmanları olan başta Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Fazlı Çelik olmak üzere çeşitli bilim insanlarının katılımlarıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenerek bütün güzergahlar masaya yatırılmış, bütün alternatiflere dair bilimsel tespitler yapılmıştır.

Bayburt üzerinden geçen güzergâhın çok daha uygun olduğunu anlattık.

Bu tespitler sonucunda Bayburt üzerinden geçen güzergâhın çok daha uygun maliyetle hayata geçirilebileceği ortaya konulmuş olup bu raporlar da Odamızca bir dosya haline getirilerek ilgili mercilere sunulmuştur.

Bazı illerimizin Oda başkanlarının ifade ettiği gibi bu mesele Bayburt'un Rize'nin veya başka bir şehrin menfaati meselesi değil, altını çizerek ifade etmek isteriz ki bir "ülke menfaati" meselesidir.

Doğalgaz dağıtımı ile ilgili yapılan altyapı çalışmasında bile Bayburt üzerinden Rize'ye, oradan Trabzon'a bağlantı yapılması en uygun yol olarak benimsenmiş iken demiryolu hattı gibi devasa bir yatırımın başka bir güzergah üzerinden planlamasının doğru olmayacağını düşünmekteyiz..

Beklentimiz Erzincan-Bayburt-Rize-Trabzon güzergahının fizibilite çalışmasının yapılarak diğer hatla mukayeseli bir şekilde hangi hattın daha uygun maliyetle gerçekleştirilebileceğinin tespit edilmesidir.

Eğer sözü edilen hat daha rantabl ise söyleyecek sözümüz olmaz fakat eğer Bayburt üzerinden geçecek hat daha uygun ve daha optimum bir sonuç verecek ise kimsenin söyleyecek sözü olmamalıdır...


Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Süleyman Seyhan

Etiketler; #BTSO #Süleyman Seyhan
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