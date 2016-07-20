TGK BAŞKANLAR KONSEYİ’NDEN DARBE GİRİŞİMİNE KINAMA

‘MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE BAŞKA BİR BEŞERİ GÜCÜ KABUL ETMİYORUZ’ Başkanlar Kurulu Toplantısı için Ağrı’da bulunan Türkiye’nin değişik yörelerinden 7 federasyon ve 93 gazeteciler cemiyetinin başkan ve yöneticileri darbe girişimini ortak bir bildiriyle kınadı.

Gazeteciler yaptıkları ortak açıklamada şunları kaydettiler:

‘Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) mensupları olarak, vatanın güzel parçası Ağrı’ya, mesleğimizin sorunlarını paylaşmak, birliğimizi pekiştirmek ve bağımızı güçlendirmek için yurdun dört bir yanından koşup gelmiş bulunuyoruz.

Gazetecilik mesleğini milletin değerlerinin dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da yaşanılır kılınması adına, tüm zorluklara rağmen mücadelesini sürdüren bizler; büyük bir karar ve inançla, dün geceden itibaren yaşanan darbe girişiminin demokrasimiz adına endişe verici olduğunu ifade ediyor ve şiddetle kınadığımızı belirtiyoruz.

Vatanın her bir rengini, kokusunu ve coğrafyasını temsil eden bizler;

Türkiye’nin sorunlarının çözümünün ancak ve ancak demokratik sistem içinde olabileceğini,

Seçimle gelinen makamlardan seçimle uzaklaşılacağına ve hesabın halka verileceğini,

Farklı düşüncelerin zenginlik görülmesini,

Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların Türkiye’nin gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini,

Güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanın birliğini korumak maksadı ile kullanılabileceğini,

Şanlı Türk Ordusu’nun böylesi, çılgınca, ahmakça girişimlerle lekelenemeyeceğini,

Milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri reddettiğimizi,

Milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi haykırıyoruz.

7 federasyonu ve 93 üye cemiyetten 74’ünün, 8. Başkanlar Kurulu için hazır bulunduğu Ağrı’dan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu mensupları olarak diyoruz ki bizler, en zor zamanda, en zor şartlar altında birliğimizi, beraberliğimizi ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz.

Dün yaşanan gelişmeler göstermiştir ki; Türkiye’de zemin, darbe zihniyetindekiler için asla eskisi gibi uygun olmayacaktır. Çünkü geçmiş dönemlerde sadece devlet tekelinde olan, günümüzde ise bağımsız ve özgür yayın yapan medya, tüm gücüyle bu tür girişimlerin karşısında duracak ve engellenmesine katkı sağlayacaktır.

Demokrasi adına Türk halkı ve Türk medyası dün gece önemli bir sınav ve bir de şehit vermiştir. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiştir.

Milletimize bir kez daha geçmiş olsun derken, darbe girişimini ve terörü lanetliyor, başta basın şehidimiz olmak üzere hayatlarını kaybeden demokrasi ve terör şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’.

