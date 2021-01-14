Terzi Doğan Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'un tanınmış zanaatkârlarından terzi Doğan Özcan (80) son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun bir süredir tedavi gören Doğan Özcan, Bayburt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bayburt'ta 60 yılın üzerinde terzilik mesleği ile uğraşan, yakın dönemde Mavi Jeens Bayburt Bayiliği yapan ve Bayburt'un sevilen esnaflarından olan Doğan Özcan, bugün saat 16.00'da Yeni Garipler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazenin defnedilmesinin ardından Doğan Özcan'ın oğulları gazeteci Fatih Özcan, Cem Özcan ve Yasin Özcan tarafından taziyeler kabul edildi.

Gazetemizin Genel yayın yönetmeni Fatih Mehmed Özcanın Babası Doğan Özcan'a Allah Rahmet diliyoruz.

Özcan ailesinin akrabası olan TSK Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in çelenk gönderdiği cenaze namazına; Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve dostları katıldı. Bayburt Postası olarak, Doğan Özcan amcamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.





