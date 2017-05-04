Tempo düşürmüyor,Asfalt çalışmaları son hız devam

Yeni sezon asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarını yoğun bir mesaiyle sürdüren Bayburt Belediyesi ekipleri tempoyu düşürmüyor. Geçtiğimiz yıl başlayan asfalt ve kaldırım yapım çalışmaları kapsamında plentmiks temel serimi ve binder asfalt tabakası çalışmaları ile kaldırım yapımı tamamlanan Genç Osman Mahallesi’nde asfalt aşınma tabakası çalışmaları devam ediyor. Bu bölgedeki sokak ve caddelerde asfalt aşınma tabakası çalışmalarını bir bir tamamlayan ekipler, bir yandan da Velişaban Mahallesi Ozulu Caddesi, Zahit Mahallesi Bahçeli Sokak ile Çoruh Evler ve Doğa Kent mevkiindeki kaldırım ve yol yapımını sürdürüyor.

Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’de Asfaltla Buluştu Öte yandan hummalı bir mesai ile çalışmaların devam ettiği noktalardan Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nde de plentmiks temel seriminin tamamlanmasının ardından binder asfalt uygulaması başlarken bir yandan da kaldırım yapımı tüm hızıyla devam ediyor.