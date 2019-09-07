BAYBURT'TAUMUTLARIKİM YEŞERTİR? TEMA VakfıBayburt'ta Gönüllüİl Temsilcisi veİlçe Sorumluları Arıyor!

Açıklama şöyle:

TEMA Vakfı ufuk ve hedeflerini benimsemiş,

Tercihen 30 yaşından büyük,

Aktif sorumlu yurttaş olarak, çevre sorunlarının çözümünde rol almak isteyen,

Gönüllü olarak TEMA Vakfı’nın Bayburt'taki faaliyetlerini yürütecek ve TEMA Vakfı’nı temsil edebilecek,Okuyan, araştıran, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve Bayburt'ta

yürütülecek olan çevre aktivitelerinde etkin olarak yer alabilecek, Çalışmalara zaman ayırabilecek, gönüllülerle birlikte ve"gönüllü olarak" çalışmaktan keyif alan,

TEMA Vakfı’nın değerleri doğrultusunda başta topraklarımız olmaküzere tüm doğal varlıkları koruma mücadelemizde bize gönüllü olarakdestek verebilecek Bayburt merkezde Bayburt İl Temsilcisi, ilçelerindeise İlçe Sorumluları arıyoruz.

İlgilenen gönüllü adaylarının fotoğraflı özgeçmişlerini 30 Eylül 2019

tarihine kadar gonullu@tema.org.tr adresine göndermesini rica ederiz.