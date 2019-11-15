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TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU BAŞKAN PEKMEZCİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU BAŞKAN PEKMEZCİ’Yİ ZİYARET ETTİ
15 Kasım 2019 Cuma 16:24

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve başkan yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Süreyya Türkmenli tarafından karşılanan Fevzioğlu, ziyaretinde ilk olarak Bayburt Belediyesi Şeref defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekmezci, TBB Başkanı Fevzioğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Pekmezci, Bayburt’un tarih ve kültürel yapısı hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Misafirperverliğinden ötürü Başkan Pekmezci’ye teşekkür eden TBB Başkanı Fevzioğlu, çalışmalarında başarılar diledi. Fevzioğlu ziyaret anısına Pekmezci’ye hediye takdim etti. Hükmü Pekmezci ise Fevzioğlu’na Bayburt’a özgü çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun belediye ziyaretinde, TBB Başkan Başdanışmanı Zafer Köken, Erzurum Baro Başkanı Av.Talat Göğebakan ve Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan Pekmezci eşlik etti.

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