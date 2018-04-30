Daha önce birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Taşhan kapılarını bu kez kitap şenliği için açtı. Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesi’nin katkılarıyla Purut Kitabevi tarafından düzenlenen ve 30 Nisan- 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak olan kitap şenliğinin açılışını Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ile bestekâr ve udi Fırat Kızıltuğ birlikte yaptılar.

Vali Pehlivan ve Başkan Memiş’ten Teşekkür

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan böyle bir kitap şenliğinin yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek Purut Kitabevi ailesine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise bu faaliyetleri Bayburt ile buluşturan Purut Kitabevi ailesine teşekkür ederek, ‘’biz biliyoruz ki geleceğin inşası yetişecek eğitimli, nitelikli, analitik düşünen, eleştirebilen gençlerle mümkündür. Bunun tek yolu okumaktan geçiyor ifadelerini kullandı.

‘’Bu kitap fuarlarının biraz daha yaygınlaşması temennisinde bulunan Başkan Memiş, bu tip organizasyonların biraz daha ulusala taşınması hepimizin sorumluluğudur. Buradaki büyük sorumluluk belediyenindir, valiliğindir, üniversitenindir. İnşallah hem öğrencilerimizi hem gençlerimizi hem de bizleri kitaplarla daha çok buluşturma adına, kitapların evlerde sadece süs eşyaları gibi kitaplıkların raflarında kalmaması adına, onların okunması için, onların zihin dünyamızı geliştirip geleceğimizi şekillendirmesi içinde okunmalarının ne kadar önemli olduğunu hem gençlerimize, hem öğrencilerimize, hem de bizlere anlatmamız gerekiyor ‘’dedi.

12 Mayıs’a Kadar Açık Olacak

Açılışın ardından Bayburt ve Bayburt dışından 13 yazarın düzenlenecek imza günleri ile sevenleriyle buluşacağı şenlikte kitap kurtlarının beğenisine sunulan kitapları ilgiyle inceleyen Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş organizasyon ve kitaplar hakkında ilgililerden bilgi aldılar. Kitap Şenliği Taşhan’ın tarih kokan atmosferinde kitap dolu saatler geçirmek isteyen kitapseverler için kaplarını 12 Mayıs 2018’e kadar açık tutacak.