Bayburt Taşçılar (Tahbur)Köyü on üçüncü yaz şenliğini köydeki şenlik alanında gerçekleştirdi.

Bayburt Dede Korkut ,Taşçılar köyünün 13.sünü Düzenlediği Köy şenliği Sehlan Burak’ın şarkılarıyla şenlendi.

Sunuculuğunu Naci Ahıskalının yaptığı şenliğe Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül,Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ,Arpalı Belediye Baişkanı Şadi Terzi,Bayburt Eski Belediye Başkanı Hacı Ali Polat,Meclis Üyeleri,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Eski Genel Başkanı ve Yönetimi,Dernek Başkanları,Brokratlar ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Her Yıl Taşçılar Köyü Derneği Başkanı Ali Erkul ve Dernek yönetimi İstanbul ve Bursadan otübüslerle köylülerini bu şenlikler için Bayburt’a taşıyorlar.Başkan Ali Erkul bu geleneksel hale gelmiş olan şenliklerin yapılmaya devam edeceğini belirterek,birlik ve beraberliğin olabilmesi için bu şenlikler her daim olacak dedi.13.sünü düzenlediğimiz şenliğimizde bizleri yalnız bırakmadınız.Birileri gelsede gelmesede biz bu şenlikleri her daimdostlara göre yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz dedi.

Sanatçı Sehlan’ın sahne aldığı şenlikte çeşitli yöresel oyunlar ve ikramların ardından katılımcılara plaket takdimleri yapıldı.