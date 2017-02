Tarım Yerleşkesi İlk Etabın İhale Tarihi Belli Oldu

Tarım Yerleşkesinde 1. Etabın İhalesi 3 Mart’ta

Bulunduğu bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan ve Bayburt için çok büyük bir ehemmiyete sahip olan toplam 40 Milyon TL maliyetli tarım yerleşkesi projesi hayata geçiyor. Yapımı 3 etap olarak planlanan, Bayburt’u tarım ve hayvancılıkta bölgenin yıldızı haline getirecek yerleşkenin ilk etabının yapımı için, ihale tarihi 3 Mart 2017 olarak belirlendi.Bulunduğu bölgenin ilk tarım kompleksi olma özelliğine sahip proje, tüm bölgeye hizmet edecek.İçerisinde tarımla ilgili her şeyin yer alacağı kompleksin, ilk etabında mezbahane, zahire pazarı, teknik alan, hayvan konaklama birimleri, paket arıtma ünitesi, dezenfeksiyon alanı, müşahede binası, büyükbaş hayvan ahırı, küçükbaş hayvan ağılı, idari bina, at ahırı, kaba yem deposu, , veteriner binası, saman satış pazarı, tahıl deposu, deri toplama merkezi, gübre toplama alanı ve antrenman parkuru olacak.Projenin Bayburt’a çok şey kazandırarak, şehri tarım ve hayvancılıkta bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğini belirten, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş şunları ifade etti: Şunu tüm samimiyetimle ifade edeyim ki, bu proje Bayburt’un. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalı olan Bayburt’umuz için büyük önem arz ediyor. Bununla beraber, Bayburt’umuza değer katacak bir projeyi daha hayata geçireceğiz.Bu vesileyle Maliye Bakanımız Naci Ağbal’a Valimiz İsmail Ustaoğlu’na, Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu’na il genel meclisi başkanımıza, tarım il müdürümüze, ticaret odası başkanımıza ve ziraat odamıza teşekkür ediyorum. Bizleri desteklediler, bu projenin hayata geçmesi noktasında hiçbir yardımı bizden esirgemediler. İnşallah Bayburt’umuzu her anlamda gönlümüzdeki yere taşıma adına, daha nice projeleri hayata geçireceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi işimiz Bayburt, gücümüz Bayburt.