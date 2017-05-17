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Tarihte İz Bırakan Anneler Programı

Bayburt Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Anneler günü programı gerçekleştirildi.

Tarihte İz Bırakan Anneler Programı
17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:25

Geçmişten günümüze tarihte iz bırakan annelerin canlandırıldığı programda halk oyunları gösterilerinin yanı sıra şiirlerde okundu.

Programda 10. ve 11. sınıf öğrencileri tarafından Ertuğrul gazinin annesi Hayme Hatun’u Zuhal Durmuş,  Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hüma Hatun’u Sedanur Cilara, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan’ı Güldeste Ateş, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı Arzu Şereflioğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Hanım’ı Bahtinur Tuluğ canlandırdı.

 

  

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