Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
0
Torunlar Ecdadıyla Buluştu..
Torunlar Ecdadıyla Buluştu..
0
TESPİH PAZARI İLGİ GÖRÜYOR
TESPİH PAZARI İLGİ GÖRÜYOR
0
Saraçoğlu Sağlıklı yaşamanın sırlarını anlattı
Saraçoğlu Sağlıklı yaşamanın sırlarını anlattı
0

Tarihi Taşhan’da Ramazan Heyecanı

Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde 27 Mayıs Cumartesi günü kapılarını bir kez daha Ramazan Ayı için açan Tarihi Taşhan’da ilk iftar heyecanı yaşandı. İftar vaktinin yaklaşmasıyla birlikte Taşhan’da bir araya gelen Bayburtlular Taşhan’ın tarihi atmosferinde hep birlikte ilk orucu açmanın güzelliğini yaşadılar. Tarihi mekân Ramazan ayı boyunca Bayburtluları ve şehir dışından gelen konuklarını ağırlamaya devam edecek.

Tarihi Taşhan’da Ramazan Heyecanı
29 Mayıs 2017 Pazartesi 18:04

Ramazan Boyunca Çeşitli Etkinlikler Yapılacak

İftar vakti Bayburtluları bir araya getiren Tarihi Taşhan iftar sonrası ise Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.  Etkinlikler kapsamında dil sultanlarımız âşıkların sahne alacağı âşıklar şöleninden Osmanlı zamanında Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi olan Hacivat Karagöz oyununa,  bir Bayburt geleneği olan on beşi programına kadar birçok faaliyet yer alacak.  Ayrıca ilahi dinletilerinin de gerçekleştirileceği etkinlikler boyunca vatandaşlara Tarihi Osmanlı Şerbeti ikramında bulunulacak.

banner358
İlgili Galeriler
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.