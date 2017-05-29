Tarihi Taşhan’da Ramazan Heyecanı

Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde 27 Mayıs Cumartesi günü kapılarını bir kez daha Ramazan Ayı için açan Tarihi Taşhan’da ilk iftar heyecanı yaşandı. İftar vaktinin yaklaşmasıyla birlikte Taşhan’da bir araya gelen Bayburtlular Taşhan’ın tarihi atmosferinde hep birlikte ilk orucu açmanın güzelliğini yaşadılar. Tarihi mekân Ramazan ayı boyunca Bayburtluları ve şehir dışından gelen konuklarını ağırlamaya devam edecek.

Ramazan Boyunca Çeşitli Etkinlikler Yapılacak İftar vakti Bayburtluları bir araya getiren Tarihi Taşhan iftar sonrası ise Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Etkinlikler kapsamında dil sultanlarımız âşıkların sahne alacağı âşıklar şöleninden Osmanlı zamanında Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi olan Hacivat Karagöz oyununa, bir Bayburt geleneği olan on beşi programına kadar birçok faaliyet yer alacak. Ayrıca ilahi dinletilerinin de gerçekleştirileceği etkinlikler boyunca vatandaşlara Tarihi Osmanlı Şerbeti ikramında bulunulacak.