Bayburt’ta Purut Kitapevi tarafından düzenlenen Kitap Şenliğinin 3’ncüsü Tarihi Taşhan’da gerçekleşti.

Purut Kitapevi tarafından düzenlenen şenliğin açılış töreni tarihi Taşhan’da gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Prof. Dr. Necmettin Tozlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Pehlivan, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Kitap Şenliği’nin hayırlı olmasını temenni etti. Kitapların içerisinde yer aldığı her etkinliğin güzel olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Her kitap bir dünyadır. Bir kitabı elinize aldığınızda bir keşfe çıkarsınız. Onun içinde emek vardır. Düşünce vardır. Birikim ve tecrübe vardır. Biz istiyoruz ki; bu kitaplar çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından erken yaşlarda keşfedilmeye başlansın ve vazgeçilmez bir alışkanlık olarak onların hayatında yer edinsin.” dedi.

Vali Pehlivan bu gibi faaliyetlerin kitaplarla yakınlaşma vesilesi olduğunu kaydederek, “Bu etkinlik vesilesiyle Purut Kitap Evine ve katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. İnşallah etkinliğimiz faydalı olur ve bu organizasyon ilimizdeki diğer kitapevlerinin katılımıyla her yıl genişleyerek yoluna devam eder. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan daha sonra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile açılış kurdelesini keserek fuarda yer alan kitapları inceledi.

Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun ilk gününde okurlarıyla buluştuğu “Kitap Şenliği” 26 Nisan’a kadar Taşhan’da kapılarını açık tutacak.