Tarihi Taşhan'da Dil Sultanları Mest Etti

Bayburt Belediyesi tarafından Tarihi Taşhan’da düzenlenen Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında sahne sırası bu defa Bayburt kültüründe önemli bir yer tutan aşıklarındı. Vatandaşlar Taşhan’ın tarihi atmosferinde Bayburt’un sözlü kültürünün en önemli unsurlarından olan aşıkların seslendirdiği birbirinden güzel türkü ve deyişlerle unutulmaz bir akşam yaşadı. İki tarihi figürün vatandaşlarla buluştuğu aşıklar şöleni Ramazan etkinlikleri süresince her hafta devam edecek.