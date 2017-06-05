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Tarihi Taşhan'da Dil Sultanları Mest Etti

Bayburt Belediyesi tarafından Tarihi Taşhan’da düzenlenen Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Tarihi Taşhan'da Dil Sultanları Mest Etti
05 Haziran 2017 Pazartesi 14:45

Etkinlikler kapsamında sahne sırası bu defa Bayburt kültüründe önemli bir yer tutan aşıklarındı. Vatandaşlar Taşhan’ın tarihi atmosferinde Bayburt’un sözlü kültürünün en önemli unsurlarından olan  aşıkların seslendirdiği birbirinden güzel türkü ve deyişlerle unutulmaz bir akşam yaşadı. İki tarihi figürün vatandaşlarla buluştuğu aşıklar şöleni Ramazan etkinlikleri  süresince her hafta  devam edecek.

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