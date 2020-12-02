TARİHİ BAYBURT KALESİ IŞIKLANDIRILDI

Bayburt Valiliği’nce başlatılan kaledeki ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yeni projenin tanıtımı için İmaret Tepe’de basın mensupları ile bir araya geldi.

Havai Fişeklerin atıldığı akşamda yeni proje görücüye çıktı. Proje kapsamında kalenin çevresini saran tüm burçlar ışıklandırıldı.

Vali Epcim, yaptığı açıklamada çinilendirme çalışmasının ardından aydınlatma çalışmasını da tamamladıklarını belirterek, “Kale aydınlatmamızla kalemizi çok özel bir noktaya taşımak istiyoruz.

Özellikle turizm potansiyeli ve bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu sayede hem turizme katkı sağlamak hem de önemli bir kültür varlığı olan kalemizde bundan sonra yapacağımız projelere de rehber niteliğinde olacak çalışmalara imza atmak istiyoruz” dedi.

Vali Epcim projeye destekleri dolayısıyla Milletvekili Fetani Battal ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a teşekkür ederek, “Bu proje sayesinde Bayburt’umuzun turizm açısından ziyaretlerin biraz daha artacağına inanıyoruz. Anadolu irfanı der ki; kale bir şehrin onurudur, kale düzerse şehir düşer. Bu manada kaleyi yüceltmek gerektiğini düşünüyoruz. Bayburt Kalesinin görüntüsünü böyle ihtişamlı bir şekilde Bayburtlulara sunduğumuz için mutluyuz. Burada düzenlenen programa katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Programa Vali Epcim’in yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da katıldı.









