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TAMAMLANAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDE İNCELEME

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş belediyeye yıllık 720 bin dolar net gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santralinde incelemelerde bulundu.

TAMAMLANAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDE İNCELEME
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Panel montajı tamamlanan ve üretime hazır hale gelen santraldeki incelemeler sırasında Başkan Memiş’e İller Bankası Trabzon Bölge Müdürü Salih Devran’da eşlik etti. Belediye Başkanı Memiş ve Bölge Müdürü Devran bir yandan santrali incelerken bir yandan da çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldılar.

Üretime Başlamak İçin Gün Sayıyor

 Soğuk kış şartlarına rağmen özverili bir çalışmayla yapımı tamamlanan ve üretime geçmek için artık gün sayan ve santralin test çalışmaları tamamlandı.  4 MW gücünde olan güneş enerjisi santrali yıllık 5 milyon 800 bin KWS enerji üretme kapasitesine sahip. Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde 75.000 m² alan üzerine yapılan santralin maliyeti ise 14 milyon TL.
 
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