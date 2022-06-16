Taht Köyü Kalkınma Kooperatifi Üyeleri, Vali Cüneyt Epcim’i Ziyaret Etti

Taht Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bekir Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’ta çeyrek asırdan fazla zamandır ekilmeyen tarım arazilerinde yeniden üretime başlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Merkez’e bağlı Taht Köyü’nde bin 200 dekar alan ekim için hazırlanıyor. Taht Köyü Kalkınma Kooperatifi ve gurbetteki Bayburtlularca kurulan köy derneğinin bir araya gelerek hayata geçirilmesine ön ayak olduğu projeye köy sakinleri de destek oluyor.

Proje hakkında kalkınma derneği Başkanı Bekir Çetin ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret ederek bilgi verdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette kooperatif çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Epcim, projede emeği geçenleri tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi. Pandemi sürecinin gıda güvenliği ve arzını yeniden gündeme getirdiğini ifade eden Vali Epcim, projenin bu yönüyle de örnek bir çalışma olduğunu kaydetti.

Kooperatif Başkanı Bekir Çetin ise Vali Epcim’e yönetim kurulu üyeleri ve köy sakinleri adına teşekkürlerini bildirdi.