SUUDİ İŞ ADAMLARI VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Çeşitli iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Bayburt’a gelen doğal taş sektörünün Arap ülkelerindeki lider firmalarından olan Traco International Marble and Ceramic sahibi Mr. Mokhtar Abbara ve Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren TATRA firmasının sahibi Mr. Abdulmetan Al Bedavi Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.
Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) işbirliğiyle Bayburt’ta davet edilen Suudi Arabistan merkezli firmaların sahipleri doğal taş fabrikasında çeşitli incelemelerde bulundu. Fabrikadaki incelemelerinin ardından kendisini ziyarete gelen heyetle bir süre görüşen Vali İsmail Ustaoğlu, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunup, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Valilik makamında gerçekleşen ziyaret sırasında BAYPROJE Başkanı Akın Bayrak ve BTSO Başkanı İbrahim Yumak’da iş adamlarına eşlik etti.
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