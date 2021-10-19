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SÜRMENELİ’DEN BAŞKANIMIZ PEKMEZCİ’YE ZİYARET

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda gösterdiği üstün başarı ile kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme ve kadın milli boks takımı sporcuları Bayburt Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

SÜRMENELİ’DEN BAŞKANIMIZ PEKMEZCİ’YE ZİYARET
19 Ekim 2021 Salı 15:24
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BAYBURTGÜNDEM- Olimpiyat şampiyonluğu ile Türk spor tarihinde kadınlar boksta Türkiye’ye bir ilki yaşatan Sürmeneli ile milli boksörleri Bayburt Belediyesi ve Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkanımız Pekmezci Sürmeneli ve milli boksörlerin başarılarının devamını dileyerek misafirlerine Bayburt’un yöresel ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler, plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Kendisinin de eski bir boksör olduğunu ifade eden Belediye Başkanımız Pekmezci kendi dönemindeki boks faaliyetlerinden bahsederek Busenaz Sürmeneli’nin bu dalda elde ettiği başarıdan ayrıca mutlu olduğunu belirtti.

Misafirleri ise Başkanımız Pekmezci’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler ve çalışmalarında başarılar dilediler.

Fotoğraf çekiminin ardından sona eren ziyarette Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Boks Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Dumlupınar, Bayburtlu Milli Boksör Onur Şipal, TRT Spor Spikeri Murat Çimen ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri de yer aldı.

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