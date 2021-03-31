SULAMA TESİSİ, ARPALI BELEDİYESİNE DEVREDİLDİ

Bayburt Arpalı Beldesi için büyük önem taşıyan Masat Sulama tesisi DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Arpalı Belediyesine devir edildi.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 2000 yılında işletmeye alınan ve 90 820 dekar zirai tarım arazisine hizmet veren Bayburt Aydıntepe Masat Sulama Tesisi Arpalı belediyesine devredildi.
DSİ 22. Bölge Müdürü Yardımcısı Alper Bayraktar ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'un katılımlarıyla bugün imzalanan devir protokolü ile resmen Arpalı Belediyesine devredilmiş oldu.