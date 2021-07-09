 ﻿
banner520

Spor Federasyonu Başkanlarından, Rektör Türkmen’e Ziyaret

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Spor Federasyonu Başkanlarından, Rektör Türkmen’e Ziyaret
09 Temmuz 2021 Cuma 11:26
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Misafirler, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Türkmen’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen ise; spor camiası ile etkin ve sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Bayburt ve Bayburt Üniversitesinde bu minvaldeki etkinliklerin de giderek arttırılacağını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktararak tüm misafirlere teşekkür etti.

Önceki Haber
Gazeteci-yazar Osman Okutmuş’un “Bayburtlu Celâlî” adlı eseri okuyucuyla buluştu.
Sonraki Haber
ENSAR VAKFI HEYETİ, VALİ CÜNEYT EPCİM’İ ZİYARET ETTİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.