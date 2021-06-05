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SPOR FEDERASYON BAŞKANLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanlığı Heyeti İle Spor Federasyonu Başkanlarından, Rektör Türkmen’e Ziyaret

SPOR FEDERASYON BAŞKANLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET
05 Haziran 2021 Cumartesi 11:04

BAYBURTGÜNDEM HABER- Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Spor Eğitim ve Araştırmalar Daire Başkanı Şükrü Yılmaz ile Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Başkan Vekili Osman Ercan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Misafirler, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Türkmen’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen ise; spor camiası ile etkin ve sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktararak tüm misafirlere teşekkür etti.

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