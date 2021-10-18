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SÖZ VERDİĞİ OKULU 90 GÜNDE YAPTIRDI

Kayserili hayırsever Makbule Küçükçalık'ın Gökçedere Beldesi’ne kazandırdığı ilkokulun açılışı yapıldı.

SÖZ VERDİĞİ OKULU 90 GÜNDE YAPTIRDI
18 Ekim 2021 Pazartesi 11:27
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BAYBURTGÜNDEM- Türkiye'nin birçok yerinde eğitim yatırımları gerçekleştiren hayırsever Makbule Küçükçalık, Bayburt'un da eğitim ihtiyacına dokundu. Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu'nun girişimleri sonucu Bayburt'a kazandırılan ilkokulun açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.  5 ay önce sözü alınan ve hayırsever Küçükçalık ailesinin yoğun gayreti ile 90 günde tamamlanan okul resmi törenle açılırken, okulda eğitim-öğretim de başladı. 


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından Küçükçalık aile fertlerine Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına plaketler takdim edildi. Törende yapılan konuşmalarda hayırsever Makbule Küçükçalık ve Küçükçalık ailesine teşekkür edildi.   

Okul bahçesine fidanlar da dikilen törene Vali Epcim ve Başkan Pekmezci'nin yanı sıra Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mutlu Türkmen, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, öğrenciler ve köy sakinleri katıldı.

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