Sosyolog Yazar İsmail Öz’den BİLİNÇLİ AİLE, DUYARLI GENÇLİK KONFERANSI

Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce koordine edilen “Bir Çocuk Bir Dünya” adlı SODES projesi kapsamında, Aile günü ve Aile haftası olarak etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sosyolog İsmail ÖZ tarafından “ Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” adlı konferans verdi. Belediye Başkanı Mete MEMİŞ, İl Genel Başkanı Yusuf ELÇİ, İl afet ve Acil Durum Müdürü Adil ARSLAN, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ömer AKDENİZ, KYK Müdürü Şerif DOĞAN ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birçok okul müdürü ve öğrenci topluluğu katıldı.

Açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hayrettin PALA‘nın yaptığı açılış konuşmasıyla;15-21 Mayıs Uluslararası Aile günü ve Aile haftası olarak Ülkemizde ve İlimizde kutlanmaktadır. Amacımız ailenin önemini tekrar tekrar farkındalık oluşturarak insanlara ve topluma ulaştırmayaçalışmaktır

Hayrettin PALA konuşmasında sağlıkta nasıl her Ailenin bir Aile Hekimi uygulaması olduğu gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın her Aileye korucu ve danışmalık hizmetleri ile psikolojik destek hizmetleri verilecektir.

Aile demek ortak mutlulukların, acıların, kederlerin yaşandığı merkez, ilk konuştuğumuz, ilk yürüdüğümüz, düştüğümüzde elimizden tutulduğu yer, sevginin, saygının paylaşıldığı ve öğrenildiği medreseler demektir. Ekonomik sebepler belki de başkalarının ülkemiz üzerine kurmuş olduğu emellerle aile yapımıza gerçekten şiddetli bir taarruz olduğunu görebiliyoruz.

Bu bağlamda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak koruyucu aile çalışmalarımız, zorda ve sıkıntıda olan ailelere sosyal ekonomik destek kapsamında maddi ve psikolojik yönden desteklerimiz devam etmektedir.

Daha sonra söz alan Sosyolog İsmail ÖZ konuşmasında kendisinin Sosyolog olmasına rağmen oysa günümüz dünyasında asıl gelişimin ve değişimin tarihle olacağının altını çizdi. Çalışmalarının büyük bir bölümünü tarihe konusunda araştırmaya ayırarak altı yıldır bu konuda ihtisas yapmaya çalıştığını ama hala kendisinin bir tarihçi olduğunu söyleyemediğini bunun çok meşakkatli ve uzun zaman alan çalışma olduğunu dikkatini çekti.

Sosyolog İsmail ÖZ; yapmış olduğu bütün çalışmaların başında işin özünün, geçmişle geleceğe sahip çıkmanın bir milletin ayakta kalmasının onun dini değerleri, tarihi kültürü ve yaşadığı gelenek ve görenekleridir. Onun için dir ki kendisinin de bir ok araştırmalarında, bilim adamlarıyla yaptığı bir çok analizde Türk toplumunun ayakta tutan İslam değerlerimiz ve Osmanlı Tarihinin kendi öz kök hücrelerimizin kodlarının yaşamasını sağlamaktır. Bunun gelecek nesil gençliğinin bunun bilincinde olduğu, gençlerin daha iyi projeler ürettiğini, ailelerinde bundan duyarlı olarak bilinçli gençlerin yetişmesi için teknolojiyi iyi yönden kullanmaları sağlanmalıdır dedi. Konferans Belediye Başkanı Mete MEMİŞ’in plaket takdimiyle program sona erdi.