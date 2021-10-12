Son Başbabakan Binali Yıldırım, Bayburt’ta sevgi gösterileriyle karşılandı

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir dizi açılış ve programa katılmak için geldiği Bayburt'ta, Bayburt Valiliği önünde coşkulu kalabalığa konuştu.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi ziyaretlerinin ardından Cumhuriyet caddesinde toplanan kalabalığa konuşan Binali Yıldırım, Bayburt'un 1916 yılında Kop'ta verdiği mücadele ile kahramanlığını tescil ettirdiğini ve tarihe İkinci Plevne olarak adını kazıdığını söyledi. Bayburt insanının bayrağını, toprağını, milletini sevdiğini, AK Parti'nin yüzünü hep ak ettiğini söyleyen ve Başkanlık sistemine giden yolda, referandum seçimlerinde Bayburt'un Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Yıldırım, sistemin değişmesini isteyenlerin bunu önce gelip Bayburt'a sormalarının gerektiğini belirtti. Bayburt'a yapılan yatırımlara da değinen Yıldırım, Bayburt Üniversitesi, bölünmüş yollar ve tünellerden bahsetti. Yıldırım, Bayburt - Gümüşhane havalimanının ise önümüzdeki yıl bitirileceğini dile getirdi.

Davul-zurna çalan kalabalık arasından Valilikten Belediyeye geçerken birçok vatandaş ile fotoğraf çektiren Başbakan Yıldırım, zaman zaman şiirler de okuduğu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Gezsemde cihanı bulunmaz dengin

Ezelden sevdalım özümsün

Bayburt Dilimden düşmeyen sözümsün Bayburt

Gadalar, bibiler, ezeler, kahraman Bayburtlular.

Bugün Bayburt bir başka güzel. Bugün Bayburt ziyaretimizde sizlerle buluşmak, selamlaşmak nasip oldu. Rabbime şükürler olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu hafta memleketimizdeyiz. Dün Erzincan'daydık, bugün Bayburt'tayız. Kop üzerinden Erzurum'a , ondan sonra ver elini Kars'a kadar gideceğiz. Hasret gideriyoruz. Doğduğumuz, havasını soluduğumuz, iklimi sert, insanı mert hemşehrilerimin arasında daha büyük bir enerji duyorum."

"Sistemi değişmek isteyenler Bayburt'a sorsun"

"Bayburt'a ait bir türkümüz var. 'Bir yanım Erzincan, vermem Bayburt'u' diyor . Kime diyor, Ermeni çetelerine, işgalcilere. 1916'da Kop'ta gösterilen Ruslar'a karşı direniş tarihimizde İkinci Plevne zaferi olarak geçmiş, tarihteki yerini almıştır. Bayburt insanı bayrağını, toprağını, milletini sever. Bayburt, her zaman bizim yüzümüzü ak etti. Hatırlayın Bayburt referandumda Türkiye birincisi oldu. Başkanlık sisteminin değiştirilmesinde yüzde 81.7 ile Türkiye birincisi olan ilimiz Bayburt'tur. Bu sisteme şaşı bakanlar, değişmesini isteyenler önce gelip Bayburt'a sorsun. Öyle değil mi değerli Bayburtlu hemşehrilerim?"

"2001 ile 2021 fotoğrafını yan yana koyun ve Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin kararını siz verin"

"Bugün sistem değişikliği diye gece gündüz tekrar edenler, geçmişi belli ki çok çabuk unutmuşlar. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar bu ülke darbelerle, vesayetlerle çok şeyler kaybetti. 60 darbesinde milletin adamı Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ı ipe gönderdiler. Demokrasi şehitlerimiz olarak tarihe geçtiler. Yetmedi, 71 muhtırası verildi, o da yetmedi 80 darbesi geldi. O da yetmedi 28 Şubat dayatması ile karşı karşıya kaldık. Kızlarımız okullardan atıldı, seçimle işbaşına gelmiş iktidarlar, Erbakan Hocamız vesayetçiler tarafından iktidardan edildi. Geldik 2000'li yıllara, Bayburt bütün Türkiye'de olduğu gibi gür bir sesle dedi ki yeter, artık söz de milletindir, karar da milletindir. Karar verdiniz, Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletin adamını, Türkiye sevdalası liderimizi iş başına getirdiniz. Aradan 20 sene geçti. O gün doğan bebeler bugün 20 yaşında. Allah için soruyorum. Bugün 11 Ekim. 2001 ile 2021 fotoğrafını yan yana koyun ve Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin kararını siz verin."



"Vauk ve Kop tünelini bitirdikten sonra Bayburt-Gümüşhane havaalanını da seneye açtıktan sonra hiç kimse Bayburt'u da Gümüşhane'yi de tutamaz evelallah"

"Ben buraya ilk geldiğimde, Ermeni mezalimine karşı, Rus işgaline karşı kahramanlık ortaya koymuş bu kadim şehrimiz, tarihin, kültürün şehrinde, Dede Korkut şehrinde, Şehit Osman şehrinde, Şair Zihni'nin şehrinde bölünmüş yol hak getire, hiç yoktu. Bugün Bayburt'un 103 kilometre bölünmüş yolu var. 80 kilometre sıcak asfalt yolu var. Bayburt Üniversite yoktu, açıldı. Hem de ne güzel üniversite, 15 bin gencimiz burada hayata tutunuyor. Bayburt'un civar illerle bağlantısı yok desek yanlış olmazdı. Salmankaş tüneli bitti. Yeni Zigana tüneli de bitiyor. İnşallah Gümüşhane ve Bayburt'un sahile olan yolu daha da kısalıyor. Zaten ne diyoruz? Türkiye 81 ildir Bayburt-Gümüşhane birdir. Birlikte her zaman. Vauk ve Kop tünelini de bitirdikten sonra Bayburt-Gümüşhane havaalanını da seneye açtıktan sonra hiç kimse Bayburt'u da Gümüşhane'yi de tutamaz evelallah." "Zannediyorlar ki millet iradesi onlardan yana kara verecek" "Hiç merak etmeyin. Bugünlerde Türkiye'ye hiçbir hayrı dokunmamış, sürekli darbelerden, vesayetlerden medet umarak iktidar hayali kuran bazı muhalif kesimler zannediyorlar ki millet iradesi onlardan yana kara verecek, bizim milletimiz feraset sahibidir, bizim milletimiz kimin doğru yaptığını, kimin yapmadığını en güzel gören millettir. Biz 20 yıldır hep bunu gördük.

Daha en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2018'de Bayburt yine birinciliği kimseye bırakmadı. Bayburt'a yakışan da birinciliktir. Allah hepinizden razı olsun, Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bozmaya çalışanlara fırsat vermesin." "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik" "Zaman zaman sıkıntılar oluyor. 2009'da yaşadık ve o sıkıntıları da aştık. Şimdi bütün dünya 1,5 senedir, topu topu yarım gram mikropla uğraşıyor. Biz korona ile mücadelede birçok gelişmiş ülekyi geride bıraktık ve hatta 150'den fazla ülkeye destek verdik. Bir zamanlar Şehir hastanelerini rant deyip lüzümsuz görenler, bu koronada bu salgında mahcup oldular. Şehir hastaneleri hayat kurtardı. İşte bu vizyondur, ileri görüşlülüktür. bunu yapan da sizin liderinizdir, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. 2023'e emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bayburt, 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir destena yazmaya hazır mısınız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar rekor oyla seçmeye var mısınız? Rabbim gayretmizi daim eylesin.

Yolları böldük, hayatları, milleti, gönülleri birleştirdik. Bir şeye dikkat ettik, dedik ki yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunun için amansız mücadele ediyoruz. Bugün Bayburt'ta programlarımız var. Sizin evladınız, aranızdan yetişip, ülkede ve yurt dışında önemli işlere imza atan Şentürk ailesinin yaptırdığı okulun ve caminin açılışını yapacağız. Partililerimizle buluşacağız. Ben tekrar bu güzel günde hiçbir hazırlık yapılmadan, tamamen kendi kendine oluşan bu sevgi dolu karşılamanız için sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun." Başbakan Yıldırım, gün içerisinde bir dizi açılış ve programakatıldıktan sonra saat 16.30'da Erzurum'a hareket edecek.





