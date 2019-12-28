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Sirkeci buluşmasında,Lütfi Siloya Teşekkür Plaketi.

Geleneksel Sirkeci buluşmalarında bu hafta İstanbul ve çevresinde yaşayan Bayburtluların her 15 günde bir buluşma adresi olan Otel Fahri’de gerçekleşti.

Sirkeci buluşmasında,Lütfi Siloya Teşekkür Plaketi.
28 Aralık 2019 Cumartesi 16:57

Hepsi birer Sirkeci müdavimi olmasına karşın, eskisi gibi buluşmalara sık sık gelemeyen 'eski tüfekler' sohbet sırasında anılarını paylaştı.

Bu haftaki toplantıda Anadolu Yakası Bayburt Dernek Başkanı Lütfi Silonun Başkanlığı devretmesi günün konusu oldu.yaklaşık elli yıl hizmet ettiği dernek başkanlığı dolayısıyla ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Lütfi Siloya bir plaket takdim etti. Arkadaşları Lütfi Silo için birde Pasta kestiler.


Güveçte Bayburt Tava ikramının ardından, hatıra fotoğrafı çektiren eski tüfekler,bir dahaki buluşmaya sözleşerek ayrıldılar.


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Sirkeci buluşmasında,Lütfi Siloya Teşekkür Plaketi.
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