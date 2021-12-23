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ÂŞIK SEFAİ, VE BAYBURT ÜLKÜ OCAKLARINDAN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET

Bayburt Ülkü Ocakları tarafından düzenlenecek olan “Turan Gecesi” programında sahne almak üzere Bayburt’ta bulunan sanatçılar Âşık Sefai, Ali Kınık ve Ahmet Öngel Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.

ÂŞIK SEFAİ, VE BAYBURT ÜLKÜ OCAKLARINDAN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
23 Aralık 2021 Perşembe 13:43

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin ve yönetim kurulu üyelerinin sanatçılara eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci misafirlerini Bayburt’ta ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek Bayburt’un tarihi ve önemi hakkında bilgiler verdi.

Âşık Sefai, Ali Kınık, Ahmet Öngel, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Hükmü Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Daha sonra Başkan Pekmezci misafirlerine ziyaret anısına plaket takdim ederek Bayburt’un yöresel ürünleri ile Bayburt Belediyesi tarafından yayınlanan kitaplardan hediye etti.  Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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